بيان رسمي - الزمالك ينفي موافقته على لعب السوبر الإفريقي

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا ينفي خلاله أي أخبار نشرت في الساعات القليلة الماضية وتشير إلى موافقة إدارة القلعة البيضاء على خوض فريق كرة القدم لمباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي التونسي.

ومن المقرر إقامة مباراة السوبر الإفريقي يوم 14 فبراير المقبل في الدوحة بين الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا والزمالك بطل الكونفدرالية.

وجاء بيان الزمالك كالآتي: "يؤكد نادي الزمالك أن ما نشر على إحدى المواقع بأن إدارة النادي قررت خوض فريق الكرة الأول مباراة السوبر الإفريقي مع فريق الترجي التونسي في قطر هو خبر كاذب شكلا وموضوعا".

وأضاف البيان "قرار مجلس إدارة الزمالك كان عدم خوض المباراة".

وأتم البيان "كما يشدد نادي الزمالك على أن ملف المباراة بالكامل سلمه رئيس النادي للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من أجل البت فيه".

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