كشف مصدر مسؤول داخل الأهلي عن نهاية اجتماع مجلس الإدارة مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن أزمة تأجيل لقاء القمة.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "مجلس إدارة الأهلي تبادل جميع وجهات النظر مع الوزير وعرض أسباب موقفه".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "تم الاتفاق مع الوزير على إعلاء المصلحة الوطنية ومصلحة المنتخبات الوطنية وضمان استقرار الدوري المصري".

وتابع "مجلس الأهلي فوض الوزير لاتخاذ ما يراه من إجراءات وفقا لما دار في الاجتماع".

ومن المنتظر أن يعلن وزير الرياضة عن نتائج الاجتماع والقرارات النهائية، يوم الثلاثاء، حسبما كشف المصدر المسؤول في الأهلي.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن اجتماع وزير الرياضة ومجلس الأهلي في منزل الخطيب من أجل تقريب وجهات النظر. (طالع التفاصيل)

ويأتي ذلك، بعد إيضاح اتحاد الكرة للأهلي عدم تدخل أي طرف غير أمني في قرار تأجيل مباراة القمة، وأن اتحاد الكرة حاول بكل الطرق إقامة اللقاء في موعده المقرر مسبقا يوم السبت الماضي، في محاولة لإقناع الأهلي بخوض مواجهة الجونة يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة الخامسة للبطولة.

ما هو سبب الأزمة

اتحاد الكرة أصدر بيانا بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة للدوري لأسباب أمنية يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.

ثم أصدر الأهلي بيانا يؤكد خلاله عدم خوض أي مباراة في الدوري قبل مواجهة الزمالك. وبدوره تضامن فريق الجونة مع الأهلي.(طالع التفاصيل)

قبل أن يعلن اتحاد الكرة أسماء حكام مباراة الجونة والأهلي في الجولة الخامسة من الدوري والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل 23 أكتوبر الجاري.(طالع التفاصيل)

وجمع الأهلي 9 نقاط من ثلاث مباريات، محققا العلامة الكاملة.

بينما الجونة في المركز الـ 13 برصيد 4 نقاط.

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