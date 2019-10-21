الجونة يستعد بشكل طبيعي لمواجهة الأهلي، والفريق الأحمر يواصل تدريباته الجماعية في ملعب مختار التتش وموقفه من لعب المباراة لا يزال غير معلوم.

اتحاد الكرة أخطر الجونة برفضه تأجيل مباراة الأهلي في الجولة الخامسة من الدوري والمقرر لها الأربعاء المقبل، ليقرر النادي مواصلة استعداداته للمواجهة مؤكدا على التزامه بتنفيذ قرار الاتحاد.

ولكن ماذا سيفعل الأهلي؟ هذا ما ننتظر معرفته في الساعات المقبلة.

وقال مصدر في الجهاز الفني لـ الأهلي لـFilGoal.com: "الفريق سيتدرب يوم الثلاثاء في الرابعة عصرا في الموعد اليومي للمران بشكل طبيعي".

وأردف "مع إمكانية إبلاغ اللاعبين بأي مستجدات قد تحدث في أي وقت".

وبسؤاله إذا وافق الأهلي على خوض المباراة في موعدها المحدد من قبل اتحاد الكرة الأربعاء هل سيتدرب الفريق في موعده؟

ليوضح قائلا "من الممكن استدعاء اللاعبين في وقت مبكر للتدريب أو إجراء الإحماء إذا كان هناك أي جديد من قبل مجلس الإدارة، ولكن حتى الآن موعد المران الجماعي غدا الثلاثاء هو الرابعة عصرا".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن وصول أشرف صبحي وزير الرياضة إلى منزل محمود الخطيب رئيس الأهلي لتقريب وجهات النظر قبل أن يصدر النادي الأحمر قراره الأخير بشأن موقفه من خوض مباراة الجونة من عدمها. (طالع التفاصيل)

وفي حالة موافقة الأهلي على خوض المباراة سيتم استدعاء اللاعبين للمران في وقت مبكر يوم غدا الثلاثاء، على أن يسافر الفريق بعدها إلى الجونة.

ما هو سبب الأزمة

اتحاد الكرة أصدر بيانا بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة للدوري لأسباب أمنية يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.

ثم أصدر الأهلي بيانا يؤكد خلاله عدم خوض أي مباراة في الدوري قبل مواجهة الزمالك. وبدوره تضامن فريق الجونة مع الأهلي.(طالع التفاصيل)

قبل أن يعلن اتحاد الكرة أسماء حكام مباراة الجونة والأهلي في الجولة الخامسة من الدوري والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل 23 أكتوبر الجاري.(طالع التفاصيل)

وجمع الأهلي 9 نقاط من ثلاث مباريات، محققا العلامة الكاملة.

بينما الجونة في المركز الـ 13 برصيد 4 نقاط.

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