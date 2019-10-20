رغم بيان الأهلي.. لجنة الحكام تُعلن حكم لقاء الجونة والمارد الأحمر

أسندت لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري مهمة إدارة لقاء الجونة والأهلي للحكم سعيد حمزة.

الجونة يواجه الأهلي يوم الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

لقاء اعترض الأهلي على إقامته بسبب عدم لعب لقاء القمة في موعده. (طالع التفاصيل).

ورغم اعتراض الأهلي، إلا أن لجنة الحكام أعلنت حكام مباريات الجولة الخامسة من الدوري. مباريات من بينها لقاء المارد الأحمر أمام الجونة.

ويتولى سعيد حمزة مسؤولية إدارة اللقاء، ويعاونه يوسف البساطي وأحمد ساهر، مع شريف حسن كحكم رابع.

وأدار سعيد حمزة لقاء أسوان ومصر للمقاصة في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وسبق لـ سعيد حمزة إدارة مباراة واحدة فقط لـ الأهلي، وانتهت بخسارة المارد الأحمر بهدف مقابل لا شيء لصالح وادي دجلة.

بينما أدار الحكم 3 مباريات سابقة لـ الجونة وشهدت 3 نتائج مختلفة. الانتصار أمام النصر 2-1. الهزيمة أمام اتحاد الشرطة 1-0. التعادل أمام إنبي 1-1.

وجمع الأهلي 9 نقاط من ثلاث مباريات، محققا العلامة الكاملة.

بينما الجونة في المركز الـ 13 برصيد 4 نقاط.

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