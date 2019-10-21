متعة ولا أروع.. انتفاضة الإنتاج تفشل أمام إبداع عبد الله السعيد

نجح فريق بيراميدز في الانتصار على الإنتاج الحربي بثلاثية مقابل هدفين في لقاء ممتع ومثير للغاية في افتتاحية الجولة الخامسة من الدوري المصري.

متعة ولا أروع وأهداف ولا أجمل هنا وهناك، كتبت انتصار بيراميدز ووصوله للنقطة الـ 11 في صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد الإنتاج عند النقطة السادسة في المركز الثامن.

عبد الله السعيد أبدع ليسجل مرتين ويصنع مرة لـ إيريك تراوري، بينما سجل للإنتاج معاذ الحناوي من علامة الجزاء في الدقيقة 80 ومحمد فييرا في الدقيقة 83 بعد خروج السعيد.

لكن انتفاضة الإنتاج الحربي المتأخرة لم تنجح في قلب الطاولة على بيراميدز، لتتلقى كتيبة مختار مختار الهزيمة الثالثة هذا الموسم.

سيباستيان ديسابر المدير الفني لـ بيراميدز دفع بـ محمد فاروق في خط هجوم بيراميدز وخلفه عبد الله السعيد وتراوري ولومالا عبده مع استبعاد إبراهيم حسن وغياب جون أنتوي.

أخر مواجهتين بين بيراميدز والإنتاج في بطولة الدووري انتهت بالتعادل الإيجابي🚫 مفاجأة في تشكيل ديسابر.. محمد فاروق يقود هجوم الفريق، وإبراهيم حسن خارج قائمة المباراة..#في_الدوري pic.twitter.com/rvenyQIWno — FilGoal (@FilGoal) October 21, 2019

بينما قاد محمد رجب خط هجوم الإنتاج الحربي ولكنه لم يستمر لأكثر من 8 دقائق بعدما تعرض لإصابة عضلية ليغادر الملعب ويشارك مامادو نياس بدلا منه.

عبد الله السعيد بدأ التألق مبكرا بعد لعبة ثنائية ولا أروع مع تراوري.

تراوري انفراد بالمرمى ولكنه فضل التمرير لـ السعيد بدلا من التسديد، ليحول الأخير الكرة في الشباك ويكتب الهدف الأول لـ فريقه في الدقيقة 39.

بعدها رد السعيد الدين لـ تراوري. تمريرة ولا أروع من عبد الله وضعت تراوري منفردا بالمرمى والأخير هز الشباك في الدقيقة 44.

شوط أول لصالح بيراميدز مع غياب تام لـ الإنتاج الحربي.

في هدف بيراميدز الثاني، عبد الله السعيد رد الجميل لـ البوركينابي وصنع له ثاني أهداف الفريق☑#في_الدوري pic.twitter.com/Ii4FNwoyws — FilGoal (@FilGoal) October 21, 2019

الدقيقة 65 شهدت لقطة ولا أجمل في المباراة والسبب عبد الله السعيد.

ركلة حرة سددها السعيد بطريقة رائعة وفشل عامر محمد عامر حارس الإنتاج في التصدي لها لتسكن الشباك.

ووصل عبد الله السعيد لهدفه الشخصي رقم 95 في الدوري المصري، ويتبقى له فقط 5 أهداف للدخول في نادي الـ 100 هدف.

لا يوجد طريقة أفضل من تلك لتسجيل الهدف رقم 95 ⭐️ عبد الله السعيد يسجل هدفا رائعا في شباك الإنتاج الحربي من ركلة حرة 🔥 pic.twitter.com/1yAWpTjGnU — FilGoal (@FilGoal) October 21, 2019

هدف وتصفيق حار لكل من في الملعب لـ عبد الله السعيد الذي غادر أرضيه الملعب بعد الهدف مباشرة، ليترك مكانه لـ جون أنتوي.

انتفاضة الإنتاج الحربي بدأت في الدقيقة 78 بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الإنتاج الحربي بداعي لمسة يد على محمد حمدي ظهير بيراميدز.

وحول معاذ الحناوي الركلة بنجاح في شباك بيراميدز.

بعدها مباشرة وتحديدا في الدقيقة 82 سجل محمد فييرا هدفا ولا أروع من تسديدة بوجه القدم من خارج منطقة الجزاء.

هدف ولا أروع هزت شباك أحمد الشناوي وكتب هدف تقليص الفارق للإنتاج الحربي.

لا تفوتك رائعة محمد فييرا في شباك أحمد الشناوي✨ أحد أجمل أهداف الدوري هذا الموسم سجله لاعب الإنتاج الحربي😱🤩#في_الدوري pic.twitter.com/tLR42vC7Yl — FilGoal (@FilGoal) October 21, 2019

لكن الانتفاضة لم تكتمل في النهاية، لينتصر بيراميدز بثلاثية مقابل هدفين.















































































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