مؤتمر راموس: مورينيو؟ زيدان لا يخشى أي شيء

قلل سيرخيو راموس قائد ريال مدريد من قيمة التقارير التي ربطت ناديه بالتعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ومع تراجع نتائج ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والخسارة الأخيرة من ريال مايوركا في الليجا، ربطت تقارير صحفية النادي الملكي بالتعاقد مع مورينيو لخلافة المدرب زين الدين زيدان. ( اقرأ التفاصيل )

وقال راموس في المؤتمر الصحفي عن مورينيو: "عصا القيادة تختلف من مدرب لآخر، ولكن من السهل قول إن زيدان سيستمر هنا حتى نهاية الموسم".

وتابع "هذا ينهي حالة الجدل، لأن الكلام الكثير عن المدربين في ريال مدريد شيء قديم ومعتاد".

وأوضح "الكل يعلم أننا نقدم كل ما لدينا من أجل قميص ريال مدريد تحت قيادة زيدان، وسنُظهر أننا متحدون مهما يحدث ونُظهر ثقتنا في قدراته التدريبية".

ثم أضاف "زيدان لا يخشى أي شيء، هو يعرف النادي وطريقة العمل يوميا وأن كل شيء يعتمد على النتائج".

واستكمل حديثه "يستحق زيدان الاحترام على كل ما قدمه لريال مدريد".

واختتم حديثه في هذه النقطة قائلا: "نحن هادئون، وبمواصلة العمل والمجهود سنصل للنتائج المرجوة، ومن الطبيعي في كرة القدم أن تسير الأمور بشكل جيد أحيانا وسيء في أوقات أخرى لكن ريال مدريد يريد منا أن نقدم كل ما لدينا في الملعب".

وأكد راموس على أن ريال مدريد لا يمتلك أي خيار سوى الفوز غدا الثلاثاء على مضيفه جالاتاسراي في دوري أبطال أوروبا لتجنب الإقصاء من البطولة.

وعن ذلك، قال: "لا نفكر سوى في الفوز غدا".

وواصل "إذا كان هناك شيء يميز المدينة فهو الحب الذي يمتلكه الجمهور لكرة القدم بالإضافة إلى الأجواء الرائعة في الملعب والتي تحب تعيشها حتى لو كانت ضدك".

وعن راداميل فالكاو مهاجم الفريق التركي، قال: "فالكاو لاعب عظيم، ورغم إصابته لفترة طويلة إلا أنه يظل مهاجما عظيما ويمثل تهديدا علينا".

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