رسميا – الأهلي يُخطر اتحاد الكرة بعدم خوض أي مباراة في الدوري قبل لقاء الزمالك

الخميس، 17 أكتوبر 2019 - 18:36

كتب : حسام نور الدين

مجلس إدارة الأهلي

أخطر الأهلي نظيره اتحاد الكرة رسميا في خطاب اليوم الخميس بعدم خوض أي مباراة في الدوري قبل مواجهة الزمالك والتي تم تأجيلها في وقت سابق بسبب تعليمات أمنية.

جاء ذلك بعدما أصدر الأهلي بيانا رسميا صباح اليوم أكد أنه " يحترم ويقدر الأمن ودوره في تأمين المباريات والمنتخبات الوطنية"، لكنه يرفض أن يستثمر "البعض، الرؤية الأمنية لتحل العشوائية بالمسابقات الكروية".

وعلق اتحاد الكرة بعد ذلك على لسان مصدر طلب عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com قائلا: " الكل يعرف أن قرار التأجيل صادر من الأمن، وحاولنا بكل ما أوتينا من قوة إقامة المباراة".

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وأردف "عرضنا الكثير من العروض ومنها إقامة المباراة في برج العرب دون جمهور، ولكن كل العروض تم رفضها".

وأكد "أحد أعضاء مجلس إدارة الأهلي أبلغ اتحاد الكرة اعتراضه على قرار التأجيل، لكن رد الاتحاد كان بأن القرار أمني بحت".

وشدد المصدر "على الأندية مراجعة لائحة الدوري، التي تقول إن الأندية صاحبة الأرض هي المنوطة باستخلاص الموافقات من الأجهزة الأمنية للعب المباريات، اتحاد الكرة يحاول فقط المساعدة".

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