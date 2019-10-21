الدرجة الثانية – متعة ساحلية وفرحة السوايسة وخسارة الداخلية في حصيلة الجولة الأولى لمجموعة القاهرة

الإثنين، 21 أكتوبر 2019 - 18:24

كتب : رضا السنباطي

الترسانة - منتخب السويس

خمس مباريات انتهت من الجولة الأولى في مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية المصري. جولة شهدت إثارة كبيرة.

وشهدت الجولة حتى الآن تسجيل 9 أهداف مع تبقي مباراة واحدة بين جمهورية شبين وبتروجت.

مباراة واحدة فقط انتهت بالتعادل السلبي وكانت بين القناة والنجوم في لقاء شهد إهدار ركلة جزاء للأخير.

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وفي لقاء ممتع وتحت أجواء ساحلية في مدينة رأس البر، تعادل فريق الزرقا مع فريق المريخ بهدفين لكل فريق.

سمير موسى رئيس نادي الزرقا ومدرب الفريق حصد النقطة الأولى في الدوري بفضل هدف قاتل من البديل نور العشري في اللحظات الأخيرة من المباراة.

الزرقا تقدم أولا عن طريق يوسف حسن ناشئ الزمالك السابق بتسديدة صاروخية في الدقيقة 33، إلا أن المريخ نجح في التعديل سريعا عن طريق محمود أجوجو في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني استغل أسامة كاجو لاعب الإسماعيلي الأسبق مهاراته في مراوغة محمد صبحي الظهير الأيسر للزرقا، ليسجل بطريقة رائعة.

ولكن قبل نهاية المباراة، نجح نور العشري في إدراك التعادل لـ الزرقا في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

وفي مباراة جماهيرية بين الترسانة تحت قيادة علاء ميهوب ومنتخب السويس تحت قيادة محمد صلاح، نجح الأخير في اقتناص الثلاث نقاط.

علي حسين سجل أولا لمنتخب السويس بعد عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 85.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة حصل منتخب السويس على ركلة جزاء حولها أحمد فتحي بنجاح في الشباك.

وحقق فريق كوكاكولا بقيادة فنية أولى لـ ممدوح عبد الحي أول ثلاث نقاط له على حساب خبرات سيد عيد بالفوز على النصر بهدف عن طريق محمد ناجي جدو.

وخسر فريق الداخلية بهدفي شادي حسين في الدقيقة 63 و68 أمام سيراميكا.

وفيما يلي كل نتائج مباريات الجولة الأولى في مجموعة القاهرة:

الترسانة (0) – (2) منتخب السويس.

القناة (0) – (0) النجوم.

الزرقا (2) – (2) المريخ.

سيراميكا كليوباترا (2) – (0) الداخلية.

كوكاكولا (1) – (0) النصر.

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