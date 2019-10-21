في إطار محادثات كثيرة حدثت في الأيام الماضية، أكد اتحاد الكرة لمسؤولي الأهلي أن قرار تأجيل مباراة القمة بينه وبين الزمالك من الجولة الرابعة للدوري "تم دون تدخل أي أطراف غير أمنية".

وعلم FilGoal.com، أن اتحاد الكرة أكد لمسؤولي الأهلي عدم تدخل أي طرف في قرار التأجيل، وأن اتحاد الكرة حاول بكل الطرق إقامة اللقاء في موعده المقرر مسبقا يوم السبت الماضي، في محاولة لإقناع الأهلي بخوض مواجهة الجونة يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح اتحاد الكرة لمسؤولي الأهلي أن الأزمة "لا تمس الأهلي وعراقته، وأن القرار كان أمنيا بحتا"، حسبما علم FilGoal.com.

وفي وقت سابق، علم FilGoal.com أن حجز الأهلي في أحد فنادق الجونة مازال ساريا، ويبدأ من ظهر غد الثلاثاء استعدادا لمواجهة يوم الأربعاء ضمن الجولة الخامسة للدوري.

ومن المنتظر أن يحدد الأهلي قراره بشأن خوض المباراة من عدمه في الساعات القليلة المقبلة.

وفي وقت سابق، كشف نادر شوقي رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة شؤون الكرة في نادي الجونة عن تلقيه خطابا من اتحاد الكرة يؤكد على إقامة مباراة الأهلي في موعدها.

وقال نادر شوقي لـFilGoal.com: "تلقينا خطابا من اتحاد الكرة برفض تأجيل مباراة الأهلي والتأكيد على إقامتها في موعدها يوم الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعبنا".

وأضاف "بالنسبة لنا أغلقنا الحديث في أي أمور غير ذلك".

وتابع شوقي "سنركز بكل قوة على الاستعداد الجيد لهذه المباراة الهامة ضد الأهلي".

وأتم تصريحاته "نحن ملتزمون بتنفيذ قرار اتحاد الكرة".

ما هو سبب الأزمة

اتحاد الكرة أصدر بيانا بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة للدوري لأسباب أمنية يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.

ثم أصدر الأهلي بيانا يؤكد خلاله عدم خوض أي مباراة في الدوري قبل مواجهة الزمالك. وبدوره تضامن فريق الجونة مع الأهلي.(طالع التفاصيل)

قبل أن يعلن اتحاد الكرة أسماء حكام مباراة الجونة والأهلي في الجولة الخامسة من الدوري والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل 23 أكتوبر الجاري.(طالع التفاصيل)

وجمع الأهلي 9 نقاط من ثلاث مباريات، محققا العلامة الكاملة.

بينما الجونة في المركز الـ 13 برصيد 4 نقاط.

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