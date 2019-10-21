الأهلي يعلنها: اجتماع الخطيب مع الوزير مستمر.. لا حل حتى الآن

أعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي استمرار اجتماع محمود الخطيب رئيس النادي في منزله مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بخصوص أزمة تأجيل لقاء القمة.

وأشار الأهلي إلى "الاجتماع بين الخطيب ووزير الشباب والرياضة مستمر وبحضور أعضاء مجلس الإدارة للبحث عن حلول لأزمة تأجيل مباراة القمة".

وشدد الأهلي "حتى كتابة تلك السطور، لم يتضح الموقف ولم يتم التواصل إلى أية حلول تحفظ حقوق كل الأطراف حتى الآن".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن اجتماع وزير الرياضة ومجلس الأهلي في منزل الخطيب من أجل تقريب وجهات النظر. (طالع التفاصيل)

ويأتي ذلك، بعد إيضاح اتحاد الكرة للأهلي عدم تدخل أي طرف غير أمني في قرار تأجيل مباراة القمة، وأن اتحاد الكرة حاول بكل الطرق إقامة اللقاء في موعده المقرر مسبقا يوم السبت الماضي، في محاولة لإقناع الأهلي بخوض مواجهة الجونة يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة الخامسة للبطولة.

ما هو سبب الأزمة

اتحاد الكرة أصدر بيانا بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة للدوري لأسباب أمنية يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.

ثم أصدر الأهلي بيانا يؤكد خلاله عدم خوض أي مباراة في الدوري قبل مواجهة الزمالك. وبدوره تضامن فريق الجونة مع الأهلي.(طالع التفاصيل)

قبل أن يعلن اتحاد الكرة أسماء حكام مباراة الجونة والأهلي في الجولة الخامسة من الدوري والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل 23 أكتوبر الجاري.(طالع التفاصيل)

وجمع الأهلي 9 نقاط من ثلاث مباريات، محققا العلامة الكاملة.

بينما الجونة في المركز الـ 13 برصيد 4 نقاط.

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