رسميا – إقالة إيناسيو من تدريب أفيش كهربا

أعلن نادي ديسبورتيفو أفيش البرتغالي بشكل رسمي إقالة أوجوستو إيناسيو من منصبه كمدير فني للفريق.

نتائج كارثية لفريق أفيش الذي يضم بين صفوفه محمود عبد المنعم "كهربا"، فلم يحقق الفريق أي انتصار منذ الـ 18 من شهر أغسطس الماضي.

قرار إقالة إيناسيو جاء بعد وداع الفريق لبطولة كأس البرتغال بعد خسارة ساحقة أمام فارنزي بخماسية مقابل هدفين.

وكشف نادي أفيش عبر موقعه الرسمي عن رحيل إيناسيو بعد محادثات بين المدرب وإدارة النادي.

وسيتولى ليوناردو بيريز مدرب الفريق تحت 23 عاما مسؤولية قيادة الفريق الأول بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد، وفقا لبيان النادي الرسمي.

ولعب كهربا 4 مباريات مع أفيش تحت قيادة إيناسيو ونجح في التسجيل مرة ولم ينتصر في أي لقاء.

وقاد إيناسيو، ديسبورتيفو أفيش في 27 مباراة وتلقى 16 هزيمة وتعادل 3 مرات، بينما حقق الانتصار 8 مرات.

ويقبع أفيش في المركز الأخير في الدوري برصيد 3 نقاط فقط من انتصار وحيد و7 هزائم.

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