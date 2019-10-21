يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لإعلان صحيفة "فرانس فوتبول" عن المرشحين الـ30 للفوز بالكرة الذهبية عن عام 2019.

ويبدأ الإعلان عن المرشحين تباعا دون الكشف عن ماهية ترتيبهم.

وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في شهر ديسمبر المقبل.

فيرجيل فان دايك (ليفربول/هولندا)

بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي/البرتغال)

روبرتو فيرمينو (ليفربول/البرازيل)

روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ/بولندا)

هيونج سون مين (توتنام/كوريا الجنوبية)

كريستيانو رونالدو (يوفنتوس/البرتغال)

جورجينيو فينالدوم (ليفربول/هولندا)

أليسون بيكر (ليفربول/البرازيل)

كريم بنزيمة (ريال مدريد/فرنسا)

ماتياس دي ليخت (يوفنتوس/هولندا)

ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول/إنجلترا)

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان/فرنسا)

مارك أندري تير شتيجن (برشلونة/ألمانيا)

بيير إيمريك أوباميانج (أرسنال/الجابون)اني

دوني فان دي بيك (أياكس أمستردام/هولندا)

هوجو لوريس (توتنام/فرنسا)

ساديو ماني (ليفربول/السنغال)

دوسان تاديتش (أياكس أمستردام/صربيا)

سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي/الأرجنتين)

فرينكي دي يونج (برشلونة/هولندا)

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