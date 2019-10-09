منافسو الزمالك - تعرف أكثر على فرق المجموعة الأولى بالأبطال

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مواعيد مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا موسم 2019/2020.

وتحددت المجموعة المحتملة للزمالك الذي سيلعب ضد جينيراسيون السنغالي لتحديد المتأهل للمجموعة الأولى من البطولة.

ويقع الفائز من الزمالك وجينيراسيون في المجموعة الأولى بجانب مازيمبي الكونغولي وزيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنجولي.

وFilGoal.com يضعكم في زاوية أقرب للتعرف على منافسي الزمالك المحتملين.

مازيمبي الكونغولي:

كتيبة "الغربان" من دولة في وسط إفريقيا، عرفت قديما باسم الإنجلبير وحاليا باسم مازيمبي، لقبهم كان العظماء لما حققوه، فقط من تواجد على القمة مع الأهلي والزمالك.

المارد الأحمر 8 ألقاب دوري أبطال إفريقيا، والزمالك ومازيمبي 5 بطولات دوري أبطال.

"أشعل مازيمبي العظيم شعلته خلال الانتقالات الصيفية، الفريق يستمر في تعزيزاته من أجل الدوري ودوري الأبطال، الفريق عازم على إيجاد طريقه المفضل للفوز بدوري الأبطال هذا الموسم". موقع Footrdc.com متحدثا عن 13 صفقة أبرمها مازيمبي خلال الصيف المنصرم.

تعرف أكثر - (مازيمبي.. رحلة بحث الغربان عن العظمة مرة أخرى)

زيسكو الزامبي:

على مستوى الأندية نقل فريق زيسكو المنافسة إلى بُعد آخر بعد هيمنة نكاكا وزاناكو ومافوليرا واندرارز حتى 2007.

منذ ذلك الحين حقق زيسكو يونايتد اللقب 8 مرات من أصل 13 موسما حتى 2019 الذي توج بلقبها.

تأسس النادي عام 1974 وفاز بلقب الدوري الدرجة الأولى عام 1980 ثم مجددا عام 2003 ليصبح الأول في الكرة الزامبية بعد ذلك.

هيمن النادي الذي يرتدي اللون البرتقالي على الساحة المحلية بالفوز بـ 11 لقبا بين الكؤوس المحلية المتنوعة إلى جانب ألقاب الدوري الثمانية وأصبح الأول.

أول فريق زامبي يصل إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا في نسخة 2009 واحتل المركز الثالث حينها.

أول فريق زامبي يلعب ضد فريق أوروبي أمام زينيت سان بطرسبرج الروسي –بطل كأس الاتحاد الأوروبي- في أبو ظبي 2008.

إفريقياً يعرف زيسكو المشاركة بشكل دوري منذ 2006، إذ لم يغب عن الظهور القاري سوى في نسخ 2007 و2012 و2014 سواء في الكونفدرالية أو دوري الأبطال.

تعرف أكثر - (زيسكو.. الأول دائما)

مدربه المخضرم جورج لواندمينا صاحب الإنجاز الأكبر في تاريخ النادي بالوصول لنصف نهائي بطولة 2016 يرى أن الفوز على الأهلي وقتها غير من مسار الفريق (طالع حوار المدرب).

أول أغسطس الأنجولي:

يدخل أول أغسطس الأنجولي قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري في المستوى الرابع بطموح مفاجأة عام 2018.

أول أغسطس يشارك للمرة الـ18 في تاريخه بدوري أبطال إفريقيا لذلك لا يعتبر ضيفا جديدا على المسابقة.

وحقق أفضل نتائجه في نسخة 2018 عندما خرج من نصف النهائي وكان قريبا من التأهل للمباراة النهائية قبل أن يحسم الترجي بطل تلك النسخة المباراة بعد جدل تحكيمي.

تعرف أكثر - (أول أغسطس صاحب الثلاثية المحلية.. نهائي قاري ومفاجأة 2018)

ويثق دراجان يوفيتش مدرب الفريق في قدرة فريقه على الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام، بعد إنجاز الوصول لنصف نهائي نسخة 2018، وهو ما كشفه في حواره معنا.

اقرأ أيضا