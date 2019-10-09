طريق إفريقيا – مجموعة قوية لـ الأهلي مع النجم الساحلي بالأبطال

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 - 20:27

كتب : رامي جمال

الأهلي أمام أسوان

وقع الأهلي في المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا مع النجم الساحلي التونسي في مواجهة تتكرر مرة أخرى للمرة الأولى منذ عام 2017.

ووقع رفقة الأهلي والنجم الساحلي كل من الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

وأقيمت قرعة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا في القاهرة مساء اليوم الأربعاء في القاهرة.

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وتوج الأهلي بالبطولة ثماني مرات من قبل كان آخرها عام 2013.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري الأبطال عامي 2017 و2018 ولكنه خسر كليهما.

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