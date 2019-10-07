حلم إفريقيا - أول أغسطس صاحب الثلاثية المحلية.. نهائي قاري ومفاجأة 2018

يدخل أول أغسطس الأنجولي قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري في المستوى الرابع بطموح مفاجأة عام 2018.

أول أغسطس يشارك للمرة الـ18 في تاريخه بدوري أبطال إفريقيا لذلك لا يعتبر ضيفا جديدا على المسابقة.

وحقق أول أغسطس أفضل نتائجه في نسخة 2018 عندما خرج من نصف النهائي وكان قريبا من التأهل للمباراة النهائية قبل أن يحسم الترجي بطل تلك النسخة المباراة بعد جدل تحكيمي.

تاريخ النادي

تعود تسمية النادي الأنجولي إلى تاريخ تأسيسه إذ تأسس في 1 أغسطس عام 1977 ومنسوب إلى القوات المسلحة الأنجولية.

يعتبر أول أغسطس المنافس الأبرز لبترو أتليتكو في المسابقات الأنجولية المحلية.

وحصد أول أغسطس الثلاثية المحلية الموسم المنقضي بالفوز بألقاب الدوري والكأس والسوبر في أنجولا.

وحقق أول أغسطس لقب الدوري 13 مرة بفارق مرتين فقط عن بترو أتليتكو المتصدر، كما حصد لقب الكأس 6 مرات بينما يتصدر بترو أتليتكو برصيد 11 مرة.

كما فاز بلقب السوبر للمرة التاسعة منفردا بفارق 3 مرات عن بترو أتليتكو.

وتأتي أفضل نتائج الفريق على المستوى القاري هو الحصول على وصافة كأس الكؤوس الإفريقي عام 1998 بعد الخسارة من الترجي التونسي في المباراة النهائية.

أما على مستوى دوري الأبطال فالنتيجة الأفضل كانت التأهل لنصف النهائي وحدث ذلك في النسخة قبل الماضية.

تاريخه ضد الأندية المصرية

لعب أول أغسطس الأنجولي 25 مرة في البطولات القارية للأندية ورغم ذلك لم يسبق له مواجهة فريق مصري.

وقوع أول أغسطس مع الأهلي أو الزمالك سيكون الأول في تاريخ الفريق الأنجولي ضد الفرق المصرية.

القرعة ستوقعه ضد من؟

يقع أول أغسطس في التصنيف الرابع مع فرق بلاتينيوم وبترو أتليتكو وشبيبة القبائل وهو ما يعني استحالة وجوده معهم في المجموعة.

يقع الفريق الأنجولي مع أحد فرق التصنيف الأول هم (الأهلي أو مازيمبي أو الوداد أو الترجي).

بالإضافة إلى أحد فرق التصنيف الثاني وهم (الزمالك أو النجم الساحلي أو صن داونز أو اتحاد العاصمة).

وأخيرا أحد فرق التصنيف الثالث وهم (الرجاء أو فيتا كلوب أو زيسكو أو الهلال).

نتائجه

تأهل أول أغسطس إلى دور المجموعات بعد تخطي كيكوسي مالوم من زانزيبار بالفوز بهدفين دون رد ذهابا ومثلهم إيابا في الدور التمهيدي.

وفي دور الـ32 تأهل أول أغسطس على حساب جرين إيجلز الزامبي، بالفوز خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف واحد، لكن خسر في ملعبه بهدف نظيف.

مرت 6 جولات من الدوري الأنجولي حتى الآن، وخاض أول أغسطس 5 مباريات فقط وحقق 12 نقطة من 4 انتصارات وخسارة وحيدة.

وفي حالة فوز أول أغسطس بالمباراة المؤجلة ينفرد بالصدارة بـ 15 نقطة وبفارق نقطتين عن الثلاثي أكاديمبيكا وإنتر كلوب وريكرياتيفو دو ليبولو.

سجل أول أغسطس 9 أهداف في خمس مباريات في الدوري حتى الآن واستقبلت شباكه هدفين فقط.

أبرز اللاعبين

يعتبر الجناح الأيسر لومبالا بوكامبا أبرز لاعبي أول أغسطس وكان ضمن المشاركين في إنجاز التأهل إلى نصف نهائي نسخة 2018.

يلعب بوكامبا في الجناح الأيمن أيضا وسجل في نسخة 2018 ثلاثة أهداف وصنع هدفين وساهم مع جيرالدو الذي احترف في الأهلي في تأهل الفريق الأنجولي لنصف النهائي.

أيضا آري بابل مهاجم أول أغسطس العائد جديدا هذا الموسم يعتبر من أبرز اللاعبين خاصة أنه احترف لفترة مع فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي.

ملعبه "ذكرى جيدة للمصريين"

يلعب أول أغسطس مبارياته على ملعب 11 نوفمبر الذي تم تأسيسه عام 2009 لخوض منافسات أمم إفريقيا 2010.

وتلعب أندية بترو أتليتكو وأول أغسطس وبنفيكا دي لواندا على ذلك الملعب، واستضاف الملعب 9 مباريات في بطولة أمم إفريقيا 2010.

سمي الملعب بذلك الاسم نسبه إلى تاريخ استقلال أنجولا ويقع في العاصمة لواندا ويسع لما يقرب من 48 ألفا و500 مشجعا.

يملك المصريون ذكرى جيدة لهذا الملعب، إذ استضاف نهائي أمم إفريقيا 2010 عندما تغلب الفراعنة على غانا بهدف نظيف.

وحقق منتخب مصر أخر ألقابه في بطولة أمم إفريقيا على ذلك الملعب.

المدرب

دراجان يوفيتش من البوسنة والهرسك هو المدير الفني لفريق أول أغسطس الأنجولي وقاد الفريق في ولايتين.

درب يوفيتش أول أغسطس في الفترة من مارس 2014 إلى ديسمبر 2017، قبل أن يعود مجددا في نوفمبر 2018.

سبق ليوفيتش تدريب 6 أندية من البوسنة والهرسك ولم يخرج من بلاده سوى لتدريب أول أغسطس في مرتين.

حصد يوفيتش لقب دوري البوسنة والهرسك عام 2009 ولقب الكأس عام 2008.

أما مع بترو أتليتكو ففاز بلقب الدوري الأنجولي 3 مرات والكأس مرتين والسوبر مرتين برصيد 7 بطولات مع الفريق الأنجولي بينهم ثلاثة الموسم الماضي.

اقرأ أيضا:

حلم إفريقيا - أول أغسطس صاحب الثلاثية المحلية.. نهائي قاري ومفاجأة 2018

بعد 3 جولات.. تشكيل الأعلى نقاطا في #فانتازي_الدوري_المصري

فايلر يستقر على مباراة ودية قبل مواجهة الزمالك.. وراحة للاعبين مع نهاية الاسبوع

ليفربول إيكو: صلاح قد يلحق بمباراة يونايتد عقب التوقف الدولي

ميسي يطارد رقم بيليه المستحيل.. قريب للغاية من تحطيمه