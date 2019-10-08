يثق دراجان يوفيتش مدرب أول أغسطس الأنجولي في قدرة فريقه على الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام، بعد إنجاز الوصول لنصف نهائي نسخة 2018.

وحقق أول أغسطس إنجازا بالتأهل لنصف نهائي 2018 قبل الخسارة من الترجي، ولكن المباراة في رادس شهدت إلغاء هدف للفريق الأنجولي مما تسبب في حالة غضب عارمة ومطالبات بإعادة اللقاء.

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وعاد أول أغسطس للمشاركة في مجموعات دوري الأبطال بعد غياب النسخة الماضية، بعد التعادل مع جرين إيجلز الزامبي 2-2 في دور الـ32 والاستفادة من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

ويتحدث FilGoal.com مع يوفيتش عن هدف أول أغسطس من المشاركة في دوري الأبطال، الفرق التي يرغب في تجنب مواجهتها وكيف يستعد للمجموعات.

كيف ترى التأهل لمجموعات دوري الأبطال بعد غياب النسخة الماضية؟

بعد الإنجاز التاريخي والتأهل لنصف النهائي في 2018 بدأنا النسخة التالية بتطلعات كبيرة، ولكن لسوء الحظ لم ننجح ولم نتأهل لمجموعات دوري الأبطال.

ولذلك بدأنا الاستعداد للموسم الجديد وهدفنا كان بدء الدوري بشكل جيد، وهذه السنة كانت التطلعات أقل ولكننا نجحنا في التأهل للمجموعات.

أنجولا الآن تمتلك فريقين في مجموعات دوري الأبطال، كيف يُسهم ذلك في تطوير كرة القدم في البلاد؟

أنجولا تمتلك فريقين في المجموعات وهذا نجاح كبير وإنجاز تاريخي يساعد في تطوير اللعبة، ويعطي مثالا جيدا لباقي الفرق لكيف تعمل وتسعى لتحقيق النجاح وأهدافها.

حققت نجاحا كبيرا مع أول أغسطس في ولايتك الأولى وفزت بـ7 بطولات، كيف تساعد اللاعبين الجدد وتعدهم للنجاح قاريا؟

أتيت هنا لأول مرة في 2014 وبدأت العمل مع الفريق من أكاديمية النادي لتطوير اللاعبين الشباب وتحليل أدائهم.

اللاعبون في أنجولا يمتلكون مهارات كبيرة، ولكن يجب أن يتحسنوا من ناحية الانضباط.

ولذلك عملي يتركز هو تطوير هذه الجزئية، وأعتقد أنني نجحت في ذلك سابقا ونجني الثمار الآن.

ما أهدافك من المشاركة في دوري الأبطال هذا العام؟

هدفنا الأول في مجموعات دوري الأبطال هو التأهل لربع النهائي وأن نكون ضمن أفضل 8 فرق في إفريقيا، وأعتقد أننا مؤهلون لتحقيق ذلك وبعد ذلك كل شيء ممكن وإنجاز 2018 يؤكد ما أقول.

رئيس النادي والجماهير يتوقعون منا ذلك، هذا صعب ولكن لدينا ثقة في قدرتنا على الوصول للنهائي هذا العام.

هل ترغب في تجنب مواجهة فرق معينة في المجموعات؟

أعتقد أن كل الفرق في المجموعات جيدة جدا، ولكن إذا كان لدي فرصة الاختيار أرغب في تجنب فرق مصر والكونغو.

لماذا اخترت تجنب فرق مصر والكونغو تحديدا؟

كل الفرق تمتلك لاعبين ومدربين جيدين، وننوي الاستعداد لهم بطريقتنا ونريد خوض مواجهات ودية ضد فرق كبيرة في إفريقيا.

وهدفنا جني مزيد من الثقة قبل الجولة الأولى، لأن كل مباراة ستكون صعبة جدا.

من الصعب أن أفضِل مواجهة فريق أكثر من آخر، ولكن فرق مصر والكونغو تمتلك خبرات أكبر في هذه البطولة.

أخيرا، كيف يكون ملعبك "استاد 11 نوفمبر" سلاحا للفريق في دوري الأبطال؟

الجماهير في ملعبنا هم سلاحنا، نتوقع منهم دائما الدعم والمساعدة لتحقيق هدفنا هذا العام.

ونتوقع حضور 30 ألف مشجع في كل مباراة، وهذا سيكون دعما جيدا لنا.

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