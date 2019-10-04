يعود زيسكو يونايتد الزامبي لمجموعات دوري أبطال إفريقيا تحت قيادة مدربه المخضرم جورج لواندمينا صاحب الإنجاز الأكبر في تاريخ النادي بالوصول لنصف نهائي بطولة 2016.

وتأهل زيسكو لمجموعات دوري الأبطال بالفوز على يانج أفريكانز التنزاني 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليذكر الفريق الزامبي الجميع بمشاركته التاريخية في 2016.

وخطف وقتها زيسكو بطاقة التأهل عن مجموعة قوية ضمت الأهلي والوداد، وبعدما فاز على المارد الأحمر في زامبيا 3-2 وتعادل معه 2-2 في السويس.

ويتحدث FilGoal.com مع لواندمينا عن طموح زيسكو من المشاركة في دوري الأبطال هذا الموسم، الفرق التي يريد تجنبها وكيف استفاد من إنجاز 2016.

كيف ترى التأهل لمجموعات دوري الأبطال للمرة الثالثة في أخر 5 مشاركات؟

التأهل إلى مجموعات دوري الأبطال بعد الغياب لمدة موسم واحد فقط يعد شيئا عظيما.

والمشاركة في البطولات الكبرى تمكنك من جني المزيد من الخبرات.

لماذا قررت العودة لزيسكو بعد موسم من الرحيل إلى يانج أفريكانز؟

عدت إلى زيسكو لأنني شعرت بأن عملي هنا لم ينته بعد.

أردت العودة واستكمال ما بدأناه سويا، حيث يمكننا النجاح أكثر.

وفي رأيك، لماذا يقدم زيسكو عروضه الأفضل في إفريقيا معك؟

لأنني أعرف هذا النادي جيدا، وقادر على إخراج أفضل ما لدى اللاعبين.

ومع مرور الوقت، تجني في عملك المزيد من الخبرات التي تستطيع أن تنقلها للاعبيك.

كيف تستعد لمرحلة المجموعات؟

نستعد من خلال تقديم أداء جيد في الدوري المحلي، وتحسين الأداء البدني للاعبين.

ونمنح فرصا لمزيد من اللاعبين لأن هذا يزيد من المنافسة داخل الفريق ولصالحنا.

وما الفارق بين زيسكو 2016 الذي وصل لنصف النهائي وزيسكو الحالي؟

الفارق إيجابي لصالح الجيل الحالي.

الفريق الحالي يمتلك الكثير من الشجاعة والتصميم على القيام بعمل أفضل.

كيف استفاد زيسكو من الفوز على الأهلي في 2016؟

الفوز على فريق كبير يغرس الثقة في اللاعبين ويغير الفريق بشكل عام.

ولكنني واثق من أن الأهلي تغير كثيرا الآن عن الفريق الذي واجهناه في 2016.

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ما هي أهدافك من المشاركة في البطولة الحالية؟

ندخل مرحلة المجموعات من أجل تجاوز أفضل مشاركة لنا.

ولدينا خطة كبيرة ندخل بها مرحلة المجموعات.

هل تريد تجنب فرق معينة في المجموعات؟

لا تمنحك قواعد البطولة فرصة اختيار منافسك، يجب علينا أن نضع خطة كبيرة ونستعد جيدا.

وزيسكو مستعد لمواجهة أي خصم.

لم يخسر زيسكو أي مباراة قارية تحت قيادتك على ملعبه رغم مواجهة الأهلي والوداد وصن داونز ومازيمبي، كيف يكون ملعب "ليفي مواناواسا" سلاحك في دوري الأبطال؟

هو مجرد ملعب، الأهم بالنسبة لي هو أداء الفريق ككل وهذا ما سيجعلنا قادرين على حصد أكبر عدد من النقاط.

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