طريق إفريقيا - صدام محتمل لـ الزمالك مع مازيمبي في مجموعات الأبطال

قد يقع الزمالك في صدام قوي مع مازيمبي الكونغولي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا حال تخطيه عقبة جينيراسيون فوت السنغالي.

قرعة دوري أبطال إفريقيا أقيمت يوم الأربعاء في أحد فنادق القاهرة وسحبها عميد لاعبي العالم أحمد حسن، ومحمد شوقي لاعب المنتخب الوطني والأهلي الأسبق.

الزمالك حمل رقم 72 في القرعة، رفقة جينيراسيون فوت، إذ سيقع الفائز من المواجهة بينهما في المجموعة الأولى، بينما يتجه الخاسر مباشرة إلى دور الملحق -32 مكرر- في الكونفدرالية لمواجهة إيزاك البنيني.

المجموعة الأولى ضمت:

- بريميرو دي أجوستو

- مازيمبي

- الفائز من الزمالك وجينيراسيون

- زيسكو

الاتحاد الإفريقي "كاف" قرر في اجتماعاته يوم الثلاثاء إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت لتقام يوم 24 أكتوبر المقبل، بالقاهرة في الثامنة مساء، بعدما انسحب الفريق السنغالي مسبقا لاعتراضه على نقل اللقاء إلى ملعب برج العرب. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر في الزمالك فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com إن: "ملعب السلام هو الأقرب لاستضافة المباراة"، فيما كشف رئيس النادي عن رغبته في اللعب باستاد القاهرة في حضور 80 ألف مشجع.

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