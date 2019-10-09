قرعة الكونفدرالية – مواجهة متوازنة لـ بيراميدز وسهلة للمصري.. وبطل بنين في طريق الزمالك

أسفرت قرعة دور الـ 32 مكرر من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية عن مواجهات قوية للأندية المصرية المُمثلة في ناديي المصري البورسعيدي وبيراميدز والتي أقيمت في مقر الاتحاد الإفريقي بالقاهرة.

وقد تزداد الأندية المصرية في المسابقة حال فشل الزمالك في تخطي عقبة جينيراسيون فوت السنغالي بعد قرار الكاف إقامة مباراة الإياب.

المصري تواجد في التصنيف الثاني وسيلتقي مع كوت دي أور من سيشل الذي سقط بنتيجة ثقيلة أمام صن دوانز الجنوب إفريقي بالخسارة بنتيجة 16-1 في مجموع اللقائين.

في المقابل تواجد بيراميدز في التصنيف الرابع ويقابل يانج أفريكانز التنزاني.

وحال فشل الزمالك في الفوز على ضيفه السنغالي سيتحول للكونفدرالية الإفريقية ويلتقي مع بطل بنين فريق إيساك.

وجاءت جميع مباريات دور الـ 32 كالآتي:

هورويا كوناكري الغيني × بانداري الكيني

بيراميدز × يانج أفريكانز التنزاني

إنييمبا النيجيري × جالاكسي الجنوب إفريقي

أشانتي كوتوكو الغاني × سان بيدور الإيفواري

الخاسر بين جينيراسيون فوت والزمالك × إيساك البنيني

بارداو الجزائري × كامبالا سيتي الأوغندي

موتيما بيمبي الكونغولي × جورماهيا الكيني

بيدفيست ويتس الجنوب إفريقي × يونياو دي سونجو الموزمبيقي

إيلكت سبور التشادي × دجوليبا المالي

حسنية أغادير المغربي × جرين إيجليز الزامبي

زاناكو الزامبي × كانو سبورت الغيني الأستوائي

نهضة بركان المغربي × فوسا جونيوزر الملغاشي

المصري البورسعيدي × كوت دي أور من سيشل

إينوجو رينجرز النيجيري × كارا التوجولي

نواذيبو الموريتاني × تراينجل الزيمبابوي

النصر الليبي × برولاين الأوغندي

ويعد الأهلي هو أول ناد مصري حقق اللقب بالفوز بنسخة 2014، والزمالك هو حامل لقب النسخة الأخيرة.

وتُلعب مباريات الذهاب يوم 27 أكتوبر والإياب يوم 3 نوفمبر.

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