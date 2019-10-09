قال عبد الله تيام مندوب جينيراسيون فوت السنغالي في قرعة دوري أبطال إفريقيا إن ناديه سيعلن قراره الرسمي بشأن خوض مباراة الإعادة أمام الزمالك من عدمها خلال ساعات.

وتقام قرعة دوري أبطال إفريقيا اليوم الأربعاء في القاهرة، وأعلن الاتحاد الإفريقي إعادة مباراة الإياب لدور الـ32 بين الزمالك والفريق السنغالي في الـ24 من شهر أكتوبر الجاري.

وقال مندوب جينيراسيون لـFilGoal.com: "عقب انتهاء مراسم القرعة سيعلن النادي موقفه النهائي والرسمي".

وانتقل مندوب جينيراسيون للحديث عن رئيس الزمالك قائلا: "هو رجل لا يسمع ويتحدث كثيرا وتحدث عنا بشكل سيئ".

وأضاف "كرة القدم لعبة عالمية ومن المفترض أن نكون إخوة ولكن يتحدث عنا دائما بشكل غير جيد وهذا شيء يسيء للكرة المصرية".

يذكر أن جينيراسيون فوت فاز على الزمالك في لقاء الذهاب بهدفين لهدف.

طالع أيضا

قرعة الكونفدرالية – مواجهة متوازنة لـ بيراميدز وسهلة للمصري.. وفريق بنيني في طريق الزمالك

الكشف عن مواعيد مباراتي مصر أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا 2021

أمير توفيق لـ في الجول: لم نتلق عروضا أو مفاوضات شفهية لضم أزارو حتى الآن

مدرب بوتسوانا لـ في الجول: أحتاج للاحتكاك بفرق عالمية مثل مصر لكسر عقدتنا