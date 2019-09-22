بالفيديو - أهداف السبت الكروي.. ثمانية سيتي وخسارة برشلونة في عودة ميسي

فوز بثمانية أهداف وخسارة برشلونة وعودة بوفون للظهور مع يوفنتوس. إنها أبرز أحداث السبت الكروي.

سبت كروي مثير مليئ بالكثير من الأحداث الساخنة والأهداف الغزيرة في مختلف البلدان.

FilGoal.com يقدم لكم ملخص أحداث السبت الكروي 21-9-2019.

البداية كانت بخسارة توتنام أمام ليستر سيتي في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، ثم فوز مانشستر سيتي على واتفورد بنتيجة كبيرة 8-صفر.

ليستر سيتي × توتنام (تقرير المباراة)

مانشستر سيتي × واتفورد (تقرير المباراة)

واستمرت الأحداث في السبت الكروي بفوز يوفنتوس على هيلاس فيرونا 2-1 ضمن الجولة الرابعة للدوري الإيطالي.

يوفنتوس × فيرونا (تقرير المباراة)

وفي واحدة من مفاجآت السبت الكروي خسر برشلونة أمام غرناطة في أول مشاركة لميسي في الدوري هذا الموسم بعد عودته من الإصابة.

برشلونة × غرناطة (تقرير المباراة)

وسقط أتليتكو مدريد في فخ التعادل مع سيلتا فيجو في مباراة أهدر فيها لاعبو الفريق المدريدي أكثر من 10 فرص مؤكدة للتسجيل.

أما في إيطاليا فاز إنتر على ميلان في دربي ميلان بثنائية دون رد.

أتليتكو مدريد × سيلتا فيجو (تقرير المباراة)

إنتر × ميلان (تقرير المباراة)

وشهد السبت الكروي أيضا أول هدف للنجم البرازيلي فيليبي كوتينيو مع بايرن ميونيخ في الفوز على كولن برباعية.

بايرن × كولن (تقرير المباراة)

وفي قارة آسيا بالتحديد في السعودية فاز الهلال على الاتحاد 3-1 في قمة الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال × الاتحاد (تقرير المباراة)

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