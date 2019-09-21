الجونة لا يعرف الفوز في افتتاح الدوري.. هدف ذاتي ينتصر لـ الإسماعيلي

خلال 8 مواسم للجونة في مسابقة الدوري الممتاز لم يعرف أبدا الانتصار في افتتاح مبارياته. الفريق الساحلي خسر من الإسماعيلي بهدف نظيف في الجولة الأولى من المسابقة المحلية.

اللقاء أقيم بين الفريقين على ملعب الجونة في مدينة الغردقة، في ثاني مباريات الجولة بعد انتصار المقاولون العرب على طلائع الجيش بنفس النتيجة.

والجونة تواصلت عقدة الافتتاح معه إذ لم يفز في أي مباراة.. تعادل في 4 مناسبات وخسر مثلهم.

أما الإسماعيلي فخرج بشباك نظيفة لأول مرة منذ موسم 2015-2016 حينما تغلب على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين.

هدف اللقاء الوحيد سجله محمد ناجي "جدو" بالخطأ في مرماه أثناء تنفيذ ركلة ركنية بالدقيقة 16.

عرضة مرتفعة حاول الدولي المصري السابق إبعادها برأسه لكنه غيّر من اتجاهها لتسكن شباك الحارس محمود الغرباوي.

الفريقان تبادلا الهجمات طوال اللقاء، لكن الخطورة الحقيقية لم تظهر في كثير من الأحيان.

وكثف أصحاب الأرض من محاولاتهم لإدراك التعادل في الشوط الثاني ليعتمد الدراويش على الهدمات المرتدة لكنهم لم ينجحوا في استغلالها.

وباتت هذه المرة الثانية التي يفوز فيها الإسماعيلي بهدف ذاتي في افتتاح مبارياته بالدوري بعد موسم 87-88 عندما تخطى غزل المحلة لكنه حينها سجل هدفين نظيفين منهما هدف ذاتي.

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي 3 نقاط، بالتساوي مع المقاولون، بينما تجمد رصيد الجونة عند صفر من النقاط.

ويلتقي الدراويش الجولة المقبلة مع المصري، فيما يواجه الجونة الاتحاد السكندري.

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