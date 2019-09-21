بالفيديو - للمرة الثانية في 5 أيام.. الهلال يضرب الاتحاد بثلاثية

السبت، 21 سبتمبر 2019 - 21:44

كتب : FilGoal

كارلوس إدواردو - الهلال

كرر الهلال فوزه على اتحاد جدة بثلاثة أهداف لهدف مرة ثانية خلال 5 أيام فقط، ولكن هذه المرى في الدوري السعودي للمحترفين.

وفاز الهلال على الاتحاد 3-1 في الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي، بعد أيام فقط من التغلب عليه بالنتيجة ذاتها في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ووصل الهلال إلى النقطة 10 في صدارة ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 3 في المركز الـ14.

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تقدم الهلال في الدقيقة 15 بهدف لقائده كارلوس إدواردو بمقصية رائعة سكنت شباك الاتحاد.

ثم أضاف إدواردو الهدف الثاني له وللزعيم في الدقيقة 26 بمتابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء.

البرازيلي إدواردو سجل هدفه رقم 7 في شباك اتحاد جدة خلال 8 مباريات لعبها ضدهم، كما صنع أيضا هدف.

ثم قلص الاتحاد الفارق في الدقيقة 31 بهدف سجله روماريو دا سيلفا بعد توغل لدفاع الهلال.

وحصل عبد الإله المالكي لاعب الاتحاد على بطاقة حمراء بعدما نال الإنذار الثاني في الدقيقة 82.

واختتم النجم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو ثلاثية الزعيم في شباك الإتي بهدف رائع في الدقيقة 90.

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