بالفيديو – كيف صمدوا أمام كل تلك الفرص.. سيلتا يُجبر أتليتكو على التعادل

تألق روبن بلانكو حارس مرمى سيلتا فيجو أمام فرص بالجملة من أتليتكو مدريد ليجبر الأخير على التعادل.

وتعادل أتليتكو مدريد على ملعبه ووسط جماهيره دون أهداف أمام سيلتا فيجو في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وأهدر لاعبو أتليتكو، أو لنكن أكثر دقة ونقول، تألق حارس سيلتا فيجو أمام أكثر من 5 فرص محققة على مدار شوطي المباراة.

تألق بعد دقيقتين فقط من أحداث المباراة أمام رأسية قوية من المدافع فيليبى مونتيرو.

بعدها تألق بلانكو أمام تسديدة صاروخية من رنان لودي في الدقيقة 28، ثم فرصة جديدة من جواو فيليكس بعدها بثوان قليلة.

الأمور لم تختلف كثيرا في الشوط الثاني. الإسباني بلانكو صاحب الـ 24 عاما تألق من جديد أمام فيليكس، وكذلك دييجو كوستا.

وفي النهاية الصمود استمر حتى النهاية وتعادل أتليتكو مدريد لأول مرة في الدوري الإسباني هذا الموسم.

ورفع أتليتكو رصيده للنقطة العاشرة في صدارة الدوري بشكل مؤقت في انتظار نتائج بقية الجولة.

بينما حصد سيلتا فيجو نقطته الخامسة في المركز الـ 14.

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