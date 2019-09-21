بالفيديو – كيف صمدوا أمام كل تلك الفرص.. سيلتا يُجبر أتليتكو على التعادل

السبت، 21 سبتمبر 2019 - 21:34

كتب : FilGoal

جواو فيليكس - أتليتكو مدريد

تألق روبن بلانكو حارس مرمى سيلتا فيجو أمام فرص بالجملة من أتليتكو مدريد ليجبر الأخير على التعادل.

وتعادل أتليتكو مدريد على ملعبه ووسط جماهيره دون أهداف أمام سيلتا فيجو في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وأهدر لاعبو أتليتكو، أو لنكن أكثر دقة ونقول، تألق حارس سيلتا فيجو أمام أكثر من 5 فرص محققة على مدار شوطي المباراة.

أخبار متعلقة

بونوتشي: سببنا المشاكل لـ أتليتكو لكننا بحاجة للتركيز أكثر أتليتكو باراناينسي بطلا لـ كأس البرازيل لأول مرة في تاريخه ساري بعد عودة أتليتكو: المباراة كانت في أيدينا.. نشعر بالمرارة بالفيديو - رأسيات أتليتكو تفسد رقصة يوفنتوس

تألق بعد دقيقتين فقط من أحداث المباراة أمام رأسية قوية من المدافع فيليبى مونتيرو.

بعدها تألق بلانكو أمام تسديدة صاروخية من رنان لودي في الدقيقة 28، ثم فرصة جديدة من جواو فيليكس بعدها بثوان قليلة.

الأمور لم تختلف كثيرا في الشوط الثاني. الإسباني بلانكو صاحب الـ 24 عاما تألق من جديد أمام فيليكس، وكذلك دييجو كوستا.

وفي النهاية الصمود استمر حتى النهاية وتعادل أتليتكو مدريد لأول مرة في الدوري الإسباني هذا الموسم.

ورفع أتليتكو رصيده للنقطة العاشرة في صدارة الدوري بشكل مؤقت في انتظار نتائج بقية الجولة.

بينما حصد سيلتا فيجو نقطته الخامسة في المركز الـ 14.

اقرأ أيضا:

جونيور أجايي.. رهان الأهلي الفائز دائما

الخطيب للاعبي الأهلي: التحدي الأكبر دوري الأبطال

الجونة لا يعرف الفوز في افتتاح الدوري

صداع من عدد الأهداف.. سيتي يكتسح واتفورد 8-0

بسبب أزمة قيد حفني.. المقاصة يهدد بالشكوى لـ فيفا

الأهلي يكشف موعد ظهور قميصه الجديد

في إسبانيا أتليتكو مدريد سيلتا فيجو

نرشح لكم

أخر الأخبار

الكشف عن - تفاصيل جلسة رئيس الزمالك مع ميتشو بعد الخسارة أمام الأهلي 30 دقيقة | مصر
بالفيديو - أهداف السبت الكروي.. ثمانية سيتي وخسارة برشلونة في عودة ميسي ساعة | أوروبا
مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-9-2019 والقنوات الناقلة.. قمة لـ صلاح وإثارة منتظرة في الدوري ساعة | مصر
دربي ميلانو - كونتي: لوكاكو لديه المزيد.. وهويتنا باتت واضحة ساعة | أوروبا
الجباس: المنافسة في هجوم بيراميدز؟ نمتلك 4 لاعبين في كل مركز ساعة | الدوري المصري
دربي ميلانو - 4 أشياء تعلمناها.. المهاجم الذي يحبه كونتي وتألق دوناروما ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رسائل من رئيس الزمالك بعد خسارة السوبر لـ ميتشو وساسي وأوباما 2 خبر في الجول – تعرف على التشكيل المقترح لجهاز البدري.. مفاجأة بركات 3 رسميا - حسام البدري مدربا لمنتخب مصر 4 تعرف على تقييم صلاح أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية

قد ينال إعجابك