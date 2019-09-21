بالفيديو - صداع من عدد الأهداف.. مانشستر سيتي يكتسح واتفورد 8-0

حقق مانشستر سيتي أكبر انتصار في تاريخه بالدوري الإنجليزي، بعدما سحق واتفورد على ملعب الاتحاد بثمانية أهداف دون رد.

كتيبة بيب جوارديولا المُثقلة بالإصابات خاصة في الدفاع، شهدت تواجد فيرناندينيو في الخط الخلفي تعويضا لغياب إيمريك لابورت وجون ستونز للإصابة.

واتفورد تلقت شباكه طيلة المباريات الخمسة السابقة 10 أهداف مقابل 8 في مباراة اليوم فقط جعلته أسوأ دفاع في البطولة.

52 ثانية فقط كانت كافية لتقدم مانشستر سيتي، عرضية من البلجيكي كيفين دي بروين، تمر من الجميع وينقض عليها الإسباني ديفيد سيلفا ليودعها الشباك مبكرا.

هدف الإسباني الذي يقضي موسمه الأخير مع السماوي، صار الأسرع الموسم الحالي خلال 6 جولات من الدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة السابعة حصل الجزائري رياض محرز على ركلة جزاء، نجح الأرجنتيني سيرخيو أجويرو من إيداعها الشباك مسجلا هدفه المئوي في الدوري الإنجليزي على ملعب فريقه.

خمس دقائق أخرى وأضاف رياض محرز الهدف الثالث للسيتيزينز من ركلة حرة مباشرة، ارتطمت بدفاع واتفورد وتوجهت للشباك، وبعد 3 دقائق عزز بيرناردو سيلفا النتيجة بهدف رابع من متابعة لرأسية أجويرو.

وصارت مانشستر سيتي أسرع فريق يتقدم بـ 5 أهداف في شباك الخصم بتاريخ الدوري الإنجليزي بعدما سجل المدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي الهدف الخامس في الدقيقة 18.

كيكي فلوريس المدير الفني الإسباني لواتفورد أجرى تبديلا بنزول الجناح الأرجنتيني روبرتو بيريرا بدلا من ديمتيري فولكويه في الدقيقة 33 لمحاولة إضفاء تماسك على أداء فريقه.

حاول مانشستر سيتي تعزيز النتيجة بهدف سادس في الشوط الأول لكن محاولات أجويرو وبيرناردو سيلفا اصطدمت بالقائم والعارضة للحارس بن فوستر.

ومثلما افتتح ديفيد سيلفا أهداف الشوط الأول، نجح بيرناردو سيلفا تسجيل الهدف السادس في الدقيقة 49 بخطأ ساذج من دفاع الدبابير.

وأجرى بيب جوارديولا تغييراته في الشوط الثاني من أجل إكساب البدلاء فرصة المشاركة، شارك أنجيلنو الوافد الجديد بدلا من بينامين ميندي.

كما ظهر البرتغالي جواو كانسيلو بدلا من كايل ووكر في الدقيقة 54.

بيرناردو سيلفا سجل الهاتريك الخاص به والأول في مسيرته مع مرور ساعة من عمر اللقاء وزاد الفارق إلى 7 أهداف دون مقابل.

واكتفى دي بروين من صناعة الأهداف وسجل الهدف الثامن في الدقيقة 85 من تمريرة رياض محرز.

وكاد البلجيكي أن يضيف التاسع من انفراد تام بالمرمى لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 88.

وحقق سيتي الفوز الأكبر في تاريخه بالدوري الإنجليزي مقابل خسارة تاريخية والأقسى على واتفورد.

ورفع حامل اللقب رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر بينما تذيل واتفورد الترتيب برصيد نقطتين.

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