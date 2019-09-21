اتفاق بين مجموعة أشخاص على دفع مبلغ محدد من المال لمن يُصيب اختيار الإجابة الصحيحة بين أمرين مختلفين أو في توقع الفائز من السباق.. كان هذا شرح لمعنى كلمة "رهان" في معجم اللغة العربية.

جونيور أجاي النادي : الأهلي الأهلي

في كرة القدم الأمر لا يختلف كثيرا. والرهان يكون على نتيجة مباراة أو اسم الفائز بلقب بطولة، أو على تسجيل لاعب لعدد أهداف محددة أو حتى بين الجماهير بشأن تألق أحد اللاعبين مع فريقه وظهوره بمستوى مميز.

وهذا بالتحديد ما فعله جونيور أجايي مع الأهلي عندما جعل كل من راهن عليه في أي موقف هو الفائز دائما.

والآن.. وفي بداية موسمه الرابع مع الأهلي كان أجايي رهانا فائزا للمدرب السويسري للقلعة الحمراء ريني فايلر الذي اعتمد عليه في قمة السوبر المصري ضد الزمالك في مركز رأس الحربة، ليكافئه النيجيري بتسجيل هدفين في الشباك البيضاء ومساعدة فريقه في الفوز بلقب البطولة.

FilGoal.com يقدم لكم حكاية جونيور أجايي رهان الأهلي الفائز دائما.

"أراهن أن أجايي سيسجل 15 هدفا ويصنع 7 أهداف في أول موسم له مع الأهلي".. كان هذا تصريح غفار لياميد رئيس أكاديمية ليونز 36 في نيجيريا ومكتشف جونيور أجايي.

ليرد عليه أجايي بتسجيل 12 هدفا وتقديم 7 تمريرات حاسمة في موسمه الأول مع الأهلي.

هل معنى ذلك أن رئيس الأكاديمية خسر رهانه لأن النجم النيجيري تبقى له 3 أهداف فقط ليسجل العدد المذكور من الأهداف في رهان غفار لياميد؟

بالتأكيد لا، لأن أحد أنواع رهانات الخيول يتيح المراهنة على المركزين الأول والثاني وإذا فاز الحصان المُراهن عليه بالمركز الأول يحصد صاحب الرهان مبلغ المراهنة بالكامل، أما إذا حصل على المركز الثاني يحصل على مبلغ مالي أقل وفي كل الحالات لا يكون خاسرا.

وهذا ما فعله أجايي مع غفار لياميد رئيس أكاديمية ليونز 36 الذي باعه إلى الصفاقسي قبل أن ينتقل النجم النيجيري من الفريق التونسي إلى القلعة الحمراء في عام 2016.

نجح أجايي في رهانه الأول مع شخص خارج القلعة الحمراء.. ولكن ماذا عن الرهانات التي وُضعت على النجم النيجيري مع نادي القرن الإفريقي؟

دعونا نعود إلى الخلف لنتذكر كيف انضم أجايي لصفوف الأهلي وما هي الظروف التي مر بها الفريق الأحمر في فترة التعاقد مع النجم النيجيري الشاب.

في نهاية موسم 2015/2016 رحل عن الأهلي أهم لاعبان في الفريق وهما رمضان صبحي وماليك إيفونا.. خسر الفريق كأس مصر وكان قريبا جدا من توديع دوري أبطال إفريقيا قبل جولتين فقط من نهاية دور المجموعات.

وما زاد الطين بلة في القلعة الحمراء كان رحيل الهولندي مارتن يول المدير الفني وترك الفريق للمدرب المؤقت أسامة عرابي.

ظهر اسم أجايي على الساحة وبشكل سريع تعاقد الأهلي مع لاعب الصفاقسي التونسي ومنتخب نيجيريا الأوليمبي بالتزامن مع مشاركته مع النسور الخضر في دورة الألعاب الأوليمبية 2016 في ريو دي جانيرو.

انضم أجايي للقلعة الحمراء ثم سافر مع نيجيريا للمشاركة في الأوليمبياد ليقرر الأهلي إدراج اسمه في القائمة الإفريقية رغم استحالة مشاركته مع الفريق الأحمر في آخر مباراتين في دور المجموعات، لكن قرار قيده جاء تحسبا لتأهل الأهلي لنصف النهائي ووقتها يكون أجايي داعما لقائمة المارد الأحمر في البطولة.

ولكن تعادل الأهلي في المباراتين وخرج من دوري الأبطال.

جاء حسام البدري ليتولى مهمة المدير الفني للفريق قبل 10 أيام فقط من انطلاق الدوري وحتى الآن لم ينتظم أجايي مع الفريق الأحمر نظرا لحصوله على فترة راحة بعد مشاركته مع منتخب نيجيريا في الأوليمبياد.

خاض الأهلي أول مباراتين في الدوري وأخيرا انضم أجايي للفريق وأصبح جاهزا للمشاركة ولكن بالتأكيد لحاقه المتأخر بالفريق يجعل مشاركته صعبة لحين دخوله في الأجواء وانسجامه مع باقي زملائه.

مشاركات متقطعة لدقائق قليلة أمام دجلة وأسوان تخللها خروج من قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية. ومباراة كاملة أمام بتروجيت خرج منها ببطاقة صفراء.

اختلاف بين الجماهير حول مستوى أجايي مع الأهلي، البعض يرى اللاعب لم يظهر بالمستوى المناسب لمهاجم القلعة الحمراء، وفريق آخر يعتقد أن النيجيري الشاب يفتقد فقط للانسجام والاعتياد على أجواء الكرة المصرية ثم سيظهر بشكل أفضل.

"عندما انضم أجايي للأهلي وخلال أسابيعه الأولى مع الفريق كان خجولا للغاية وغير قادر على الدخول في الأجواء مع باقي زملائه، ولكن بمجرد تأقلمه مع الوضع انفجر في وجه خصومه وسجل الكثير من الأهداف وتألق بشدة كما يرى الجميع".. كان هذا تصريح سابق لسيد معوض المدرب المساعد في الجهاز الفني الأسبق للأهلي.

رهان المدرب

لا يوجد شيء أفضل للمدرب عندما يضع رهانا على لاعب محل شك وينصفه لاعبه ويجعله يفوز بهذا الرهان.

هذا ما حدث مع أجايي عندما قاد هجوم الأهلي أمام الاتحاد السكندري في الجولات الأولى من دوري 2016/2017 في فترة كان يعاني خلالها الفريق الأحمر بغياب المهاجم المنضم حديثا للفريق مروان محسن وعودة عمرو جمال من الإصابة ولا يوجد سوى النيجيري لقيادة الهجوم.

شارك أجايي في المباراة كاملة وقدم مستوى مميز وافتتح أهدافه مع الأهلي بمقصية رائعة في مرمى الاتحاد بعد تمريرة مميزة من وليد سليمان استلمها أجايي ودار حول نفسه ليسجل هدف التعادل للأحمر في مرمى الفريق السكندري.

وتم اختيار هدف أجايي في الاتحاد من قبل موقع transfermarkt أجمل هدف في الدوري المصري لموسم 2016/2017.

ليفوز أجايي بأول رهان له وهو لاعبا في الفريق الأحمر وينصر مدربه.

رهان القمة

استمر أجايي في التألق مع الأهلي خلال النصف الأول من موسمه الأول بالقميص الأحمر وجاء الدور على الرهان الأهم لأي لاعب وهو رهان جماهير فريقه.

تسجيل هدف في أول مباراة قمة أمام الزمالك.. هل هناك طريقة أسهل من ذلك لدخول قلوب جماهير الأهلي؟ بالتأكيد لا وهو ما فعله أجايي.

غاب أجايي عن المباراة التي تسبق القمة بسبب الإصابة ولم يبدأ أساسيا أمام الزمالك وظل على مقاعد البدلاء حتى الدقيقة 86 ليدخل بدلا من مروان محسن والنتيجة تشير إلى تقدم الأهلي 1-صفر.

ولم يحتج أجايي أكثر من 4 دقائق ليسجل هدفه الأول في مباريات القمة عندما حول عرضية أحمد فتحي بضربة رأسية رائعة في شباك أحمد الشناوي حارس الزمالك ويضيف الهدف الثاني للأحمر.

ويفوز أجايي أيضا برهان مباراة القمة الأولى له.

رهان تغيير المركز

انتصف الموسم وأبرم الأهلي صفقة قوية أخرى لتدعيم هجومه وتعاقد مع سليماني كوليبالي وبتألق المهاجم الإيفواري في مركز رأس الحربة ومع صعوبة جلوس أجايي على مقاعد البدلاء تحول النجم النيجيري لمركز الجناح الأيسر.

وكما فاز أجايي برهان المدرب والجماهير فاز هذه المرة أيضا برهان اللعب في مركز غير مركزه بل وتألق أيضا.

ومع انضمام وليد أزارو للأهلي بداية موسم 2017/2018 تحول أجايي لمركز الجناح الأيسر وخاض الكثير من المباريات على طرف الملعب بدلا من قلب الهجوم وساعده في ذلك مهارته العالية في التحكم بالكرة والاحتفاظ بها تحت الضغط والتمرير والمراوغة.

رهان الجماهير

تعرض أجايي للإصابة وغاب عن 3 مباريات متتالية وحان وقت مباراة القمة للدور الثاني في الجولة الأخيرة من الدوري الذي حسم للأهلي قبل عدة جولات.

شارك أجايي وكما فاز برهان مباراة القمة الأولى له فاز مرة ثانية برهان الجماهير والمدرب عليه أمام الزمالك وهو المهاجم الوحيد المستمر مع الفريق بعد هروب كوليبالي وإصابة مروان محسن وإعلان إعارة عمرو جمال.

صنع أجاي هدف الأهلي الأول في القمة الذي سجله وليد سليمان، ثم سجل بنفسه الهدف الثاني بطريقة أكثر من رائعة عندما استلم الكرة في وسط الملعب ومرر بشكل مباشر ثم ينطلق إلى داخل منطقة الجزاء ويستلم الكرة من جديد ويسدد بدقة في الشباك البيضاء.

لا جديد.. رهان آخر فاز به أجايي.

لينهي الموسم الأول له مع الأهلي بتسجيل 12 هدفا وصناعة 7، ويفوز أجايي برهان مكتشفه في نيجيريا.

استمر تألق أجايي مع الأهلي وظهوره بمستوى مميز للموسم الثاني لينضم للقائمة الأولية لمنتخب نيجيريا المشارك في كأس العالم 2018 في روسيا قبل أن يتم استبعاده من القائمة النهائية للنسور الخضراء.

رهان مع النفس

غاب أجايي عن الأهلي في النصف الأول بالكامل من موسم 2018/2019 للإصابة وعندما عاد كان الفريق خسر لقب دوري أبطال إفريقيا وخرج من البطولة العربية وفقد الكثير من النقاط في الدوري وتمت إقالة مدربه باتريس كارتيرون وجاء مدرب جديد وهو مارتين لاسارتي ومعه 7 صفقات كاملة أبرمتها إدارة القلعة الحمراء لتعديل أوضاع الفريق.

وجد أجايي نفسه في منافسة قوية على من ينضم لقائمة الأهلي المحلية والإفريقية.. كثرت الأقاويل بشأنه كلما ظهر اسم أي لاعب أجنبي جديد مرشح للانضمام للقلعة الحمراء ووصل الأمر إلى أن أشار البعض أن الجهاز الفني يفكر بالفعل في إعارة المهاجم النيجيري لنهاية الموسم من أجل ضم لاعب أجنبي بدلا منه.

وهنا لم يجد أجايي من يضع عليه رهانا فوضع هو رهانا على نفسه.

ضربت الإصابات الأهلي وكان قيد أجايي في قائمة الفريق المحلية والإفريقية أمرا لابد منه، وبالفعل حدث ذلك في ظل إصابة ثلاثي الهجوم وليد أزارو ومروان محسن وصلاح محسن.

ظهر أجايي على مقاعد بدلاء الأهلي أمام شبيبة الساورة الجزائري ولأول مرة بعد غياب دام لعدة شهور.

تأخر الأهلي في النتيجة والفريق يلعب دون مهاجم ليشارك أجايي في الدقيقة 76 وبعد 9 دقائق فقط استلم كرة وسط دفاعات الفريق الجزائري ثم كان الدوران حول نفسه والتمرير في اليمين إلى محمد هاني الذي أرسل عرضية سجل منها كريم نيدفيد هدف تعادل الفريق الأحمر في المباراة.

وفاز أجايي برهانه مع نفسه.

وكسب النجم النيجيري ثقة مدربه الجديد في الأهلي لاسارتي، وأعاد الثقة للجماهير الحمراء التي كانت تعاني لفترة طويلة واستمر في انطلاقته القوية بعد العودة وسجل بطريقة رائعة في مرمى مصر للمقاصة في الدوري ثم زار شباك إنبي والداخلية وبتروجت وأصبح المهاجم الأساسي للفريق الأحمر مع استمرار الغيابات الهجومية.

رهان البقاء

وبعدما فاز أجايي بكل الرهانات المعلقة عليه فاز برهان آخر لا يقل أهمية عن الرهانات السابقة أو ربما يفوقها في الأهمية وهو البقاء مع الأهلي.

وجدد أجايي تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة موسمين إضافيين ليستمر بشكل مؤكد مع الأهلي حتى عام 2022، بعد مفاوضات استمرت لأيام قليلة في شهر يناير الماضي.

ليخرج أجايي فائزا برهان حب الجماهير والنادي الأهلي.

وهو الرهان الأهم في الفترة الماضية الذي يرسم ملامح علاقة اللاعب بمشجعي فريقه.

الرهان الأحدث.. رهان السوبر

بعدما عاد أجايي للتألق في النصف الثاني من الموسم الماضي تعرض لإصابة عاد منها بعديا عن مستواه وفي أغلب المباريات لم يشارك أو كان جالسا على مقاعد البدلاء مع المدير الفني السابق للأهلي مارتين لاسارتي.

جاء السويسري ريني فايلر ليتولى تدريب الأهلي وفي ثاني مباراة له يستعد لمواجهة الزمالك في السوبر المصري.

يغيب المهاجم الأساسي وليد أزارو ومراون محسن عائد للتو من الإصابة، وصلاح محسن لا يزال صغيرا ومن الصعب الاعتماد عليه لقيادة هجوم الأهلي في مباراة بحجم لقاء السوبر ضد الزمالك في حضور الجماهير الغائبة منذ فترة طويلة عن مواجهات القمة.

إذا من يحل هذه الأزمة، بالفعل الإجابة هي جونيور أجايي.

قاد أجايي هجوم الأهلي في قمة السوبر ضد الزمالك، وفاز فايلر برهانه على المهاجم النيجري الذي سجل ثنائية في الشباك البيضاء وشارك في صناعة الهدف الثالث.

وفاز الأهلي بالسوبر وفاز فايلر برهانه على أجايي وكالعادة فاز النجم النيجيري بحب جماهير القلعة الحمراء.

رهان الأهداف على طريقة أجايي

لا يسجل الأهداف بالطريقة المعتادة بل يسجل الأهداف على طريقة جونيور أجايي.. بهذه العبارة السابقة تستطيع وصف أغلب أهداف النجم النيجيري مع الأهلي.

ولم لا وهو الذي سجل هدفين بطريقة رائعة ومختلفة في شباك الزمالك في مباراة السوبر.

في معظم الأحيان لا يأتي الهدف من أجايي بطريقة عادية، بل يكون بطريقة غير عادية تظل محفورة في ذاكرة الجماهير الحمراء.

أجايي الذي يخوض موسمه الرابع مع الأهلي، تتذكر له الجماهير الحمراء كم كبير من أهدافه بسبب طريقتها المختلفة وشكلها الجمالي في التسجيل.

من ينسى هدف أجايي الأول مع الأهلي في شباك الاتحاد السكندري بعد تمريرة رائعة من وليد سليمان واستلام الكرة وهو يعطي المرمى ظهره ثم تسديد الكرة بشكل مباشر (على الطاير) لتسكن الشباك بطريقة رائعة.

أو هدفه في مرمى الزمالك خلال أول مباراة قمة يخوضها مع الأهلي بضربة رأسية رائعة في مرمى أحمد الشناوي. وهدفه أيضا في الشباك البيضاء في الدور الثاني للدوري المصري 2016/2017 بعدما استلم الكرة بشكل رائع في وسط الملعب ومررها مباشرة ثم انطلق داخل منطقة الجزاء واستلمها مرة أخرى وسدد بدقة في شباك عمر صلاح حارس الزمالك وقتها.

من ينسى هدف أجايي الرائع في مرمى سموحة خلال نصف نهائي كأس مصر 2017 بعدما وضع الكرة من أعلى الحارس.

أو عندما استلم الكرة وظهره للمرمى خلال مباراة الأهلي والوداد في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ثم الدوران حول نفسه بطريقته المعتادة ليمر من مدافعي الفريق المغربي ويسدد كرة قوية ردها الحارس وتابعها مؤمن زكريا في الشباك.

أهداف أجايي على طريقته مع الأهلي ظلت مستمرة في موسمه الثاني. يدخل بديلا أمام الترجي والنتيجة تشير إلى التعادل 1-1 ولا تخدم فريقه ومن أول لمسة يسجل بضربة رأسية أكثر من رائعة ويقود المارد الأحمر للفوز وخطف التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال من استاد رادس.

تسديدة رائعة بباطن القدم من وضعية صعبة ومكان صعب تسكن شباك إنبي في الدوري، ثم تألق ضد المقاصة وتسجيل هدف التعادل من استلام وترويض للكرة داخل منطقة الجزاء ووضعها في المرمى، ثم انطلاقة وتمريرة تضع وليد سليمان أمام الشباك الخالية ليسجل هدف الفوز.

يسجل بتسديدة مباشرة (على الطائر) أمام المقاصة، ويحول عرضية معلول في المرمى أمام سيمبا بعد (غمزة للكرة) أنهت جملة فنية رائعة خير نهاية في الشباك.

وأخيرا.. يسدد بقوة ويسجل هدف الأهلي الأول في شباك الزمالك في السوبر. ويستلم الكرة ويدور حول نفسه ويضع الكرة في شباك محمد عواد مرة ثانية بهدف ثالث للقلعة الحمراء قاد فريقه للتتويج بلقب السوبر رقم 11.











































































































































































































































































































































































































































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