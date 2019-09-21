بالفيديو - عاد إليكم من جديد.. بوفون يتألق ويقود يوفنتوس لفوز صعب على فيرونا

عاد بوفون لحراسة مرمى يوفنتوس وقاد فريقه للفوز على هيلاس فيرونا بهدفين لهدف، في الجولة الرابعة للدوري الإيطالي.

وحرس بوفون عرين يوفنتوس مرة جديدة ولعب أمام جماهير فريقه بعد عودته للسيدة العجوز بداية الموسم قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

بوفون البالغ من العمر 41 عاما رحل عن يوفنتوس الموسم الماضي فقط قبل أن يعود مرة أخرى، لكنه أصبح بديلا للحارس الأساسي فوتشيك تشيزني.

ومنح ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس فرصة للحارس المخضرم بوفون لحراسة مرمى فريقه أمام فيرونا وهي المرة الأولى التي يشارك فيها هذا الموسم.

تقدم فيرونا في الدقيقة 20 بهدف سجله اللاعب ميجيل فيلوسو، ثم تعادل يوفنتوس عن طريق آرون رامسي في الدقيقة 31، وسجل كريستيانو رونالدو هدف الفوز في الدقيقة 49.

الفوز أوصل يوفنتوس للنقطة رقم 10 ليتصدر ترتيب الدوري الإيطالي بشكل مؤقت لحين إنتهاء دربي ميلان.

بينما تجمد رصيد هيلاس فيرونا عند النقطة 4 في المركز الـ12.

بدأ ساري المباراة بطريقة 4-3-3 الذي يعتمد عليها دائما بتواجد بوفون في حراسة المرمى.

أمامه الرباعي دانيلو وبونوتشي وديميرال وأليكس ساندرو، ثم ثلاثي الوسط آرون رامسي وبينتاكور وماتويدي.

خلف ثلاثي الهجوم كوادرادو وديبالا ورونالدو.

بادر فيرونا بالهجوم وحصل الفريق الضيف على ركلة جزاء في الدقيقة 20 نفذها صامويل دي كارميني لكن الكرة ارتدت من القائم، ليتابعها فاليريو فيري وتصطدم مرة ثانية في العارضة.

قبل أن تصل إلى ميجيل فيلوسو خارج منطقة الجزاء ليطلق تسديدة صاروخية لا يستطيع بوفون التصدي لها وتسكن الكرة الشباك معلنة عن تقدم هيلاس فيرونا.

ولم ينتظر يوفنتوس كثيرا ليسجل التعادل الذي جاء بتسديدة قوية من رامسي في الدقيقة 31 اصطدمت بأحد لاعبي فيرونا وغيرت مسارها إلى الشباك.

ثم حصل كوادرادو على ركلة جزاء في الدقيقة 49 بعد عرقلته داخل المنطقة، سددها رونالدو وسجل منها هدف يوفنتوس الثاني في المباراة.

وجاء وقت تألق بوفون في حراسة مرمى يوفنتوس ليتصدى لتسديدة صاروخية في الدقائق الأخيرة كادت تضع السيدة العجوز في أزمة قبل نهاية المباراة.

ومن هجمة مرتدة انطلق بها ماتويدي تعرض للعرقلة أمام منطقة جزاء فيرونا من قبل المدافع ماراش كومبولا الذي حصل على الإنذار الثاني ثم الطرد في الدقيقة 93.

وتقدم رونالدو لتسديد الركلة الحرة لكنها اصطدمت بالحائط البشري ثم أطلق الحكم صافرة انتهاء المباراة.

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