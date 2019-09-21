الخطيب للاعبي الأهلي بعد الفوز بالسوبر: التحدي الأكبر دوري الأبطال

زار محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مساء اليوم السبت معسكر الفريق المقام حاليًا ببرج العرب بالأسكندرية لتهنئة الجهاز الفني واللاعبين بعد الفوز بكأس السوبر.

الأهلي فاز أمس الجمعة على حساب المنافس التقليدي الزمالك بنتيجة 3-2 فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد برج العرب.

وأشاد الخطيب خلال الجلسة التى جمعته مع الجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق المران المسائي بالجهود الكبيرة التى بذلها اللاعبون و"انضباطهم السلوكي والتزامهم بالتعليمات الفنية وتقديم صورة حضارية عن النادي فى مباراة مهمة أسعدت نتيجتها عشاق الأهلي فى كل مكان"، بحسب ما نشر المركز الإعلامي للفريق.

وقال رئيس النادي للاعبين خلال الجلسة أنهم نجحوا فى تحقيق بطولة مهمة مع انطلاقة الموسم الكروي الجديد ولكن يبقى التحدي الأكبر ممثلًا فى الفوز بالبطولتين المفضلتين للأهلي وجماهيره وهما بطولتي الدوري العام ودوري أبطال أفريقيا من أجل العودة من جديد لتمثيل القارة الإفريقية فى مونديال العالم للأندية.

























وأوضح أن النادي سيواصل دعمه القوي فى جميع الاتجاهات للجهاز الفني واللاعبين من أجل تحقيق حلم جماهير الأهلي فى استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا مشددًا لهم على أن جماهير الأهلي لا تشبع من البطولات وترغب دائمًا فى حصد الفريق المركز الأول على كافة المستويات.

وواصل الخطيب حديثه مع اللاعبين بالتأكيد على ثقته الشديدة فى قدراتهم على إسعاد جماهير الأهلي وتحمل الضغوط الملقاة على عاتقهم بفضل أدائهم بروح الفانلة الحمراء وشخصية الأهلي التى تبقى كلمة السر الدائمة فى تحقيق الانتصارات والوصول إلى منصات التتويج.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة المقرر لها الخامسة والنصف مساء بعد غدٍ الأثنين على استاد برج العرب فى افتتاحية مشوار الفريق ببطولة الدوري العام.

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