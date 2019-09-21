الأهلي يظهر بقميصه الجديد أمام كانو سبورت

السبت، 21 سبتمبر 2019 - 17:20

كتب : حسام نور الدين

صور تتويج الأهلي بكأس السوبر بعد الفوز على الزمالك

يظهر النادي الأهلي بقميص الجديد أمام كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا.

وقال أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، إن الفريق الأول سيرتدي القميص الجديد في مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية المقرر لها يوم 28 سبتمبر الجاري في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف في تصريحات صحفية أن الأهلي سيتسلم الدفعة الثانية من الملابس خلال الأيام القليلة المقبلة، بناءً على الاتفاق الذي تم بين شركة «أمبرو» وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة في حضور إدارة التسويق بالنادي.

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وكان الأهلي قد فاز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين السبت الماضي في العاصمة الغينية «مالابو».‎‎

وتوج المارد الأحمر بلقب السوبر المحلي على حساب الزمالك بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب برج العرب.

الأهلي نال اللقب الـ11 في تاريخه لبطولة السوبر، والخامس على حساب الزمالك.

ويستعد بطل الدوري لمواجهة سموحة يوم الإثنين في افتتاح مبارياته بالمسابقة.

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