بسبب أزمة قيد حفني.. المقاصة يهدد بالشكوى لـ فيفا

تقدم مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة برئاسة محمد عبد السلام بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة يؤكد فيها أحقيته في قيد اللاعب أيمن حفني، الوافد الجديد من الزمالك، في قائمة الفريق للموسم الجديد.

وأشار بيان المقاصة إلى أحقيته في قيد اللاعب "نظرا لوجود خطأ في تفسير لوائح القيد الخاصة في قوائم المعارين واللاعبين مواليد 97 في نظام الموسم الجديد".

وقال وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة: "النادي يتمسك بقيد حفني في قائمته وفقا لتفسير اللائحة الجديد، وننتظر رد الشؤون القانونية باتحاد الكرة حول شكوتنا وتفسير اللائحة".

وحذر هويدي "موقف المقاصة قانوني ولن نتنازل عن حقنا في قيد حفني، وإذا رفض اتحاد الكرة قيد اللاعب سيتم تصعيد الشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للتمسك بحقنا في قيد اللاعب وفقا لتفسير لائحة القيد الجديدة بالاتحاد المصري".

وانتقل حفني لصفوف مصر للمقاصة، قادما من الزمالك، لمدة 3 مواسم انتقال نهائي في الانتقالات الصيفية الاخيرة.

بكري سليم المدير التنفيذي للمقاصة كان قد شرح لـFilGoal.com أن حفني لن يستطيع اللعب مع الفريق حتى يناير المقبل (طالع التفاصيل).

وأوضح "إداري الفريق فهم خطأ لائحة الدوري واعتقد أن عدد الإعارات المسموح به ثمانية باحتساب الأجانب وليس سبعة ضمن قائمة الفريق، لذلك كنا بحاجة لإخراج أحد اللاعبين من قائمتنا لقيد أيمن حفني".

صاحب الـ33 عاما شارك في 10 مباريات فقط خلال الموسم الماضي. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع هدفين.

ويستعد مصر للمقاصة لمواجهة أسوان مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري.

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