دقيقة حداد على روح الطفل أدهم في الدوري المصري

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم الوقوف دقيقة حداد على روح الطفل أدهم الكيكي قبل مباريات الأسبوع الأول لمسابقة الدوري الممتاز.

الطفل أدهم توفي في حادث على طريق برج العرب إذ كان رفقة والده قبل تنقلب بهم السيارة أثناء الذهاب لمتابعة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

ونعى كلا من ناديي الأهلي والزمالك حالة الوفاة عبر بيان رسمي (طالع التفاصيل)

على الجانب الآخر أعرب لاعبو الزمالك، في بيان رسمي، عن حزنهم الشديد بعد علمهم بانقلاب أحد السيارات التي كانت تقل مشجعين للزمالك وهي في طريقها لملعب برج العرب لمؤازرة الفريق في مباراة السوبر ووفاة أحد المشجعين: الطفل أدهم الكيكي.

ونعى لاعبو الفريق المشجع مشددين على عدم علمهم بالخبر إلا بعد نهاية المباراة.

في الوقت نفسه نعى مجلس إدارة الزمالك والجهاز الفني واللاعبين الطفل أدهم داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكشف نادي الزمالك أن سبب عدم تسلم لاعبي الفريق الميداليات الفضية يأتي حزنا على وفاة مشجع الزمالك (طالع التفاصيل)

طالع أيضا

فاروق جعفر: رباعي الزمالك الأجنبي كان خارج الخدمة في السوبر

علاء نبيل: الشحات كان نجم السوبر

متولي يغيب شهرا عن الأهلي

تامر عبد الحميد: الثقة الزائدة هزمت الزمالك

ضياء السيد: كيف يجلس مصطفى محمد على الدكة!

سابورة في الجول - كيف اقتنص فايلر السوبر من الزمالك