الأهلي والزمالك ينعيان مشجع الأخير

نعى مجلس إدرة النادي الأهلي مشجع الزمالك الذي وافته المنية قبل بداية مباراة السوبر في حادث سيارة.

وقال بيان الأهلي: "محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي والسادة أعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية وأعضاء وجماهير الاهلي يتقدمون بخالص التعازي لأسرة مشجع نادي الزمالك أدهم مسعد الذي وافته المنية بعد ظهر اليوم إثر حادث أليم".

وأضاف "تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأدخله فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

على الجانب الآخر أعرب لاعبو الزمالك، في بيان رسمي، عن حزنهم الشديد بعد علمهم بانقلاب أحد السيارات التي كانت تقل مشجعين للزمالك وهي في طريقها لملعب برج العرب لمؤازرة الفريق في مباراة السوبر ووفاة أحد المشجعين: الطفل أدهم الكيكي.

ونعى لاعبو الفريق المشجع مشددين على عدم علمهم بالخبر إلا بعد نهاية المباراة.

في الوقت نفسه نعى مجلس إدارة الزمالك والجهاز الفني واللاعبين الطفل أدهم داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الطفل أدهم توفي في حادث على طريق برج العرب إذ كان رفقة والده قبل تنقلب بهم السيارة.

وتوج الأهلي بلقب السوبر للمرة الـ11 في تاريخه بعد الفوز على الزمالك 3-2.

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