أشاد ضياء السيد مدرب منتخب شباب مصر السابق بقرار ريني فايلر مدرب الأهلي الذي دفع بجونيور أجايي مهاجما أمام الزمالك ليتألق الأخير ويسجل هدفين ويقود ناديه للفوز بنتيجة 3-2 في كأس السوبر المصري يوم الجمعة.

وقال لاعب الأهلي السابق لـFilGoal.com:"أجايي هو رجل المباراة من وجهة نظري. فايلر قدم مباراة جيدة جدا، اعتمد على محمد مجدي أفشة كصانع ألعاب واستخدم مهارة رمضان صبحي وحسين الشحات في الطرفين. فاجأني فايلر بإشراكه لأجايي كمهاجم رغم وجود صلاح محسن ومروان محسن، نجح بامتياز لذلك أمنحه درجة 3.5 من 5".

وواصل السيد "الأهلي حسم السوبر لثلاثة أسباب، احترم منافسه وكان واقعيا وطريقة فايلر منحته الأفضلية. أخطاء ميتشو أعطت الأهلي المباراة، لا أعرف من أقنعه بأن يبدأ بهذا التشكيل، كيف جلس مصطفى محمد على مقاعد البدلاء. لاعبو الأهلي تفوقوا على أنفسهم وكان بمقدورهم تسجيل أهداف عديدة في الشوط الأول".

وبرر السيد الأداء الطيب للزمالك في الشوط الثاني بالقول:"إصابة محمود متولي وياسر إبراهيم أثرت على الأهلي خاصة أن من شارك بدلا منهما لا يلعب في هذا المركز، لذلك ظهرت أخطاء دفاعية وحصل الزمالك على ركلتي جزاء، ولا ننسى مشاركة مصطفى في الشوط الثاني. ميتشو أخطأ بشدة في تشكيل الزمالك. إصابة محمد عبد الغني عقدت الأمر، وحين تخطئ يتبع ذلك قرارات ليست صحيحة. أمنح ميتشو درجة 1 من 5 كتقييم فني".

وتوج الأهلي بلقب السوبر للمرة 11 في تاريخه بالفوز على غريمه التقليدي في مباراة مثيرة احتضنها ملعب برج العرب وحضرها عدد طيب من جماهير الناديين.

وتفوق الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 2-صفر واستمر أجايي النيجيري في التوهج وعزز النتيجة في الشوط الثاني لكن الزمالك سجل مرتين ليجعل المواجهة حية حتى الدقائق الأخيرة قبل أن يظفر الأهلي بالانتصار.



















































































































































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