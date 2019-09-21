يرى تامر عبد الحميد لاعب الزمالك السابق أن الثقة الزائدة كلفت الأخير خسارة كأس السوبر المصري يوم الجمعة التي حسمها الأهلي بنتيجة 3-2 في ملعب برج العرب.

وقال الظهير الأيمن الأسبق للقلعة البيضاء:"ريني فايلر كان أكثر توفيقا من ميتشو في قراءة المباراة ووضع أسلوبا مناسبا لها. ميتشو عكس الأمر، لم يكن التشكيل الذي اختاره مناسبا، كان لابد من الدفع بمصطفى محمد منذ البداية. في المقابل، فايلر دافع جيدا".

وواصل تامر في حواره مع FilGoal.com "الإعداد النفسي قبل المباراة كان له دورا كبيرا، الزمالك كانت ثقته بالنفس زائدة، كان متأكدا من الفوز لذلك قل تركيز لاعبيه. استفاق متأخرا بعدما أصلح ميتشو أخطاءه، أشرك مصطفى ولعب يوسف إبراهيم أوباما كجناح وعاد أشرف بنشرقي لمكانه وحصل فرجاني ساسي على حرية ليتحرك للأمام وهذا ضغط الأهلي وجعله يرتكب ركلتي جزاء وكاد الزمالك أن يحقق عودة تاريخية".

وأتم "أمنح فايلر 4 من 5، لا أعطيه العلامة الكاملة لأنه لم يستطع الحفاظ على تقدمه بثلاثة أهداف. وأمنح ميتشو 2 من 5. الزمالك لن يتأثر بالهزيمة، ستهتز معنوياته قليلا".

وتوج الأهلي بلقب السوبر للمرة 11 في تاريخه بالفوز على غريمه التقليدي في مباراة مثيرة احتضنها ملعب برج العرب وحضرها عدد طيب من جماهير الناديين.

وتفوق الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 2-صفر واستمر أجايي النيجيري في التوهج وعزز النتيجة في الشوط الثاني لكن الزمالك سجل مرتين ليجعل المواجهة حية حتى الدقائق الأخيرة قبل أن يظفر الأهلي بالانتصار.



















































































































































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