الزمالك: الحزن على الطفل أدهم سبب عدم استلام ميداليات السوبر

السبت، 21 سبتمبر 2019 - 00:52

كتب : FilGoal

صور تتويج الأهلي بكأس السوبر بعد الفوز على الزمالك

كشف الموقع الرسمي لنادي الزمالك عن سبب عدم تسلم لاعبي الفريق الميداليات الفضية عقب الخسارة أمام الأهلي في السوبر المصري.

وأشار الموقع الرسمي إلى "لاعبو الزمالك انسحبوا من أرضية الملعب ورفضوا استلام الميداليات بعد علمهم بنبأ وفاة الطفل أدهم مسعد مشجع الفريق".

وأضاف الموقع "لاعبو الزمالك أصيبوا بحالة من الحزن الشديد واتفقوا على عدم التوجه إلى منصة التتويج كنوع من المشاركة الوجدانية مع أسرة اللاعب".

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وتوفى الطفل أدهم في حادث سير أثناء ذهابه لملعب برج العرب لمؤازرة الزمالك.

ونعى مجلس إدارة الزمالك وكذلك مجلس إدارة الأهلي الطفل أدهم داعين الله أن يرحمه ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ويُنعي FilGoal.com أسرة الفقيد راجين من الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

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