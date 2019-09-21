مستشفى الأهلي – متولي يغيب شهرا.. والسولية قد لا يواجه سموحة

تأكد غياب محمود متولي مدافع النادي الأهلي عن لقاء سموحة للإصابة، فيما لم يتحدد موقف عمرو السولية حتى الآن.

وكشف خالد محمود طبيب النادي الأهلي، إصابة محمود متولي بمزق في العضلة الخلفية، يحتاج لعلاج أربعة أسابيع على الأقل.

من جهة أخرى، يعاني عمرو السولية من كدمة في وجه القدم، وستتوقف مشاركته أمام سموحة على مدى تحسن حالته.

وأخيرا، يعاني ياسر إبراهيم من إجهاد، وستتوقف مشاركته أمام سموحة على مدى استجابته للعلاج والاستشفاء.

محمود متولي غادر لقاء الأهلي والزمالك مساء أمس الجمعة مصابا في منتصف الشوط الأول، فيما خرج ياسر إبراهيم مستبدلا في الربع ساعة الأخيرة من اللقاء.

كان الأهلي قد حصد لقب كأس السوبر المصري لموسم 2018/2019 للمرة الـ11 في تاريخه بعد الفوز على الزمالك.





















































































































































ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري لموسم 2019/2020.

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