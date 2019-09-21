يرى فاروق جعفر نجم الزمالك السابق أن الفريق تأثر بتواضع مستوى بعض لاعبيه لذلك خسر أمام غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 3-2 يوم الجمعة في كأس السوبر المصري.

وقال جعفر لـFilGoal.com:"الرباعي الأجنبي في الزمالك كان خارج الخدمة (حمدي النقاز وفرجاني ساسي ومحمد أوناجم وأشرف بنشرقي)، إضافة إلى محمود شيكابالا غير المطالب بالعودة للدفاع، في كرة خلال المباراة لم يستطع الركض وطلب من زميله ذلك. لابد أن تعرف كمدرب ماذا تريد من شيكابالا. يوسف أوباما أيضا ظهر في فترات قليلة، لاعبو الزمالك كانوا خارج الخدمة".

وواصل لاعب وسط مصر السابق "الزمالك تحسن بعد نزول مصطفى محمد وبات يلعب برأس حربة صريح، وساعدته إصابة ياسر إبراهيم ومحمود متولي ومشاركة لاعبين بدلا منهما لا يلعبان كقلب دفاع. لو ركز لاعبو الزمالك أكثر كان بمقدورهم التعادل. ميتشو لم يكن واقعيا، تغيير أسلوبه أثناء المباراة كلفه الكثير، أمنحه درجة 1.5 أو 2 من 5".

في المقابل، أشاد جعفر بريني فايلر مدرب الأهلي قائلا:"نجح وحقق المطلوب، وهو التتويج في مباراة أمام المنافس التقليدي. خطأه الوحيد هو عدم وضع مدافع على دكة البدلاء، كان من الممكن خسارته للقمة، في النهاية نال مراده لذلك أمنحه 4 من 5".

وأتم جعفر "أفضل لاعب في المباراة هو جونيور أجايي وبعده رمضان صبحي. الأهلي حسم المباراة لأن الزمالك بمصطفى محمد. لاعبو الأهلي كانوا أفضل وتحركوا بدون كرة بشكل رائع، ضغطوا باستمرار من أول الملعب لذلك كانت لهم الغلبة".

وتوج الأهلي بلقب السوبر للمرة 11 في تاريخه بالفوز على غريمه التقليدي في مباراة مثيرة احتضنها ملعب برج العرب وحضرها عدد طيب من جماهير الناديين.

وتفوق الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 2-صفر واستمر أجايي النيجيري في التوهج وعزز النتيجة في الشوط الثاني لكن الزمالك سجل مرتين ليجعل المواجهة حية حتى الدقائق الأخيرة قبل أن يظفر الأهلي بالانتصار.





















































































































































طالع أيضا

مواعيد مباريات السبت والقنوات الناقلة للدوري المصري ودربي الغضب

رئيس الزمالك ينتقد مدربه ولاعبيه

لامبارد يشيد بصلاح

من تختار في الجولة الأولى من فانتازي الدوري المصري

الزمالك يفسر لماذا لم يتسلم الميداليات الفضية

كيف حسم الأهلي السوبر