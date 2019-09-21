أثنى علاء نبيل مهاجم مصر السابق على ريني فايلر مدرب الأهلي بعد فوز الأخير بالسوبر المصري على حساب الغريم التقليدي الزمالك بنتيجة 3-2 يوم الجمعة في ملعب برج العرب.

وقال نبيل لـFilGoal.com:"فاجأني صراحة ببصمات واضحة والدليل أن كل اللاعبين الذين شاركوا كانوا هم من يلعبون في الموسم الماضي باستثناء محمد مجدي أفشة. هناك تطور ملحوظ في أداء الفريق والتحرك بدون كرة، هناك جمل وخطط فنية واضحة، أمنح فايلر 3.5 من 5 كتقييم لأن هناك بعض الأخطاء مثل عدم وجود مدافع على دكة البدلاء. أيضا، كان لابد أن يلعب محمد هاني في مركز الظهير الأيمن على أن يعود أحمد فتحي كقلب دفاع وليس العكس".

وواصل لاعب ومدرب المقاولون العرب السابق "حسين الشحات كان نجم المباراة ويأتي بعده حمدي فتحي رغم تسبب الأخير في ضربة جزاء إلا أنه بذل مجهودا غير عادي في وسط ملعب الأهلي. الأهلي فاز لأنه كان الأكثر إرادة، حالته الفنية كانت رائعة وخاصة الثلاثي رمضان صبحي والشحات وحمدي. فايلر أجاد في إدارة المباراة وهذا ظهر من التشكيل الذي اختاره. أمن وسط الملعب واستغل أخطاء الزمالك الذي فقد السيطرة في منطقة الوسط".

واستمر نبيل "الزمالك استفاق لأنه سجل الهدف الأول في وقت مبكر، وساعدته أيضا إصابة ياسر إبراهيم مما جعل الأهلي يلعب بمدافعين لا يلعبان عادة في مركز قلب الدفاع. ميتشو أخطأ في التشكيل، كان عليه تأمين وسط الملعب بثلاثة لاعبين وليس اثنين، خاصة أن محمود شيكابالا ومحمد أوناجم وأشرف بنشرقي يميلون للهجوم. ميتشو تدارك أخطاءه لذلك أمنحه درجة 2 من 5".

وتوج الأهلي بلقب السوبر للمرة 11 في تاريخه بالفوز على غريمه التقليدي في مباراة مثيرة احتضنها ملعب برج العرب وحضرها عدد طيب من جماهير الناديين.

وتفوق الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 2-صفر واستمر أجايي النيجيري في التوهج وعزز النتيجة في الشوط الثاني لكن الزمالك سجل مرتين ليجعل المواجهة حية حتى الدقائق الأخيرة قبل أن يظفر الأهلي بالانتصار.





















































































































































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