سابورة في الجول

لماذا لم ينجح الزمالك في إيقاف جونيور أجايي؟ ما هي حيلة رينيه فايلر التي خدعت ميتشو وكتبت الفوز للأهلي.

الأهلي فاز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحرز لقب كأس السوبر المصري للمرة الـ11 في تاريخه.

يقدم لكم FilGoal.com تحليل القمة، والأسباب التي حققت الفوز للأهلي على الزمالك.

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