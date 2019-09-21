خاص سابورة في الجول - سوبر فايلر.. لماذا لم ينجح الزمالك في إيقاف أجايي

السبت، 21 سبتمبر 2019 - 11:31

كتب : FilGoal

سابورة في الجول

لماذا لم ينجح الزمالك في إيقاف جونيور أجايي؟ ما هي حيلة رينيه فايلر التي خدعت ميتشو وكتبت الفوز للأهلي.

الأهلي فاز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحرز لقب كأس السوبر المصري للمرة الـ11 في تاريخه.

يقدم لكم FilGoal.com تحليل القمة، والأسباب التي حققت الفوز للأهلي على الزمالك.

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