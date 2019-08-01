حتى الآن لم ينجح الزمالك في حل أزمة قيد مهاجمه المغربي الجديد محمد أوناجم في القائمة الإفريقية. فما موقف اللاعب من المشاركة في السوبر الإفريقي؟

محمد أوناجم النادي : الزمالك الزمالك

FilGoal.com كشف في وقت سابق كل تفاصيل أزمة عدم قيد أوناجم في قائمة الزمالك الإفريقية حتى اللحظة والجديد الآن موقفه من السوبر الإفريقي في حالة استمرار الأزمة.

وتحدث FilGoal.com مع مصدر مسؤول داخل الاتحاد الإفريقي (الكاف) ليكشف موقف اللاعب قائلا: "أوناجم لن يحق له المشاركة في السوبر الإفريقي إذا لم يُقيد في قائمة الزمالك الإفريقية الحالية".

وأضاف "لوائح المسابقة واضحة في هذا الشأن ويجب أن يكون اللاعب على قيد ناديه في القائمة الإفريقية ليحق له المشاركة".

وحصل FilGoal.com على نسخة من لائحة المسابقات في الاتحاد الإفريقي الخاصة بلقاء السوبر، وهي اللائحة التي تؤكد عدم أحقية أوناجم في المشاركة، إذا لم يُقيد من الزمالك.

المادة التاسعة من لائحة المسابقات في الاتحاد الإفريقي تنص على:

"فقط اللاعبون المؤهلون في النادي المشارك في لحظة المباراة والذين تظهر أسمائهم في قائمة النادي للمنافسة الجديدة التي ستُلعب في عام كأس السوبر، هم وحدهم المؤهلون للعب في هذا المنافسة – السوبر-".

بمعنى إن الزمالك سيحق له إشراك أي لاعب في المباراة بشرط تواجده في قائمة الفريق الإفريقية في تلك اللحظة.

وحتى اللحظة أوناجم ليس في قائمة الزمالك الإفريقية ومن هنا فلا يحق له المشاركة.

موعد السوبر الإفريقي مقرر له في أحد أيام 16 أو 17 أو 18 من شهر أغسطس الجاري، ولكن أزمة بطل دوري الأبطال وعدم تحديده حتى اللحظة، تسببت في تأجيل الإعلان الرسمي عن موعد السوبر.

وأعلن الاتحاد الإفريقي اليوم الخميس دعوته للجهات المختصة للاجتماع من أجل حل أزمة إياب نهائي الموسم الماضي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد قرار المحكمة الرياضية. (التفاصيل)

ومن المنتظر أن يتخذ الاتحاد الإفريقي قراره النهائي في الأيام القليلة المقبلة، والأقرب إعلان الترجي بطلا لدوري الأبطال، ومن هنا يضرب موعدا مع الزمالك في السوبر.

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