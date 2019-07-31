المحكمة الرياضية تلغي قرار كاف الملزم بإعادة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء، 31 يوليه 2019 - 15:12

كتب : عاطف شادي

أحداث الوداد و الترجي

ألغت محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بإعادة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي.

وأعادت "كاس" القرار النهائي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لإصداره بشأن مصير المباراة.

وأشارت المحكمة في قرارها الصادر اليوم الأربعاء، إلى قبولها الطعون المقدمة من الناديين العربيين ضد قرار كاف.

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بعد توقف إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي أقيم في 31 مايو الماضي، لما يقرب من ساعة لم يقبل فريق الوداد استئناف المباراة بسبب تعطل خاصية الفيديو.

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وكانت النتيجة تشير إلى تقدم الترجي بهدف قبل أن يسجل الوداد هدفا لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل وأظهرت الإعادة التلفزيونية أن الهدف صحيح تماما.

وحين طلب لاعبو الوداد رجوع الحكم لمساعده الجالس أمام الفيديو فوجئوا أن التقنية لا تعمل في ملعب رادس بالعاصمة تونس.

وتوقفت المباراة وتدخل رئيس كاف وبعد مداولات رفض لاعبو الوداد استكمالها ليعلن كاف تتويج الترجي باللقب.

وبعد ذلك أعلن كاف أن المباراة ستعاد في ملعب خارج تونس وطلب من النادي التونسي إعادة كأس البطولة والميداليات الذهبية التي حصل عليها.

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