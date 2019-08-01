استقر الأهلي على قيد 26 لاعبا في قائمته الإفريقية استعدادا لمشاركته في دوري أبطال إفريقيا موسم 2019-2020.

وشهدت القائمة تواجد جناح الفريق أحمد الشيخ.

فيما شهدت القائمة غياب كل من محمد محمود وكريم وليد "نيدفيد" وسعد سمير للإصابة.

وبذلك يتبقى للأهلي 4 أماكن لقيد لاعبين جدد في القائمة الثانية.

ومن المقرر أن يكون الإعلان الرسمي عن قائمة الأهلي الإفريقية اليوم الخميس.

كما أنه من المنتظر خلال الإعلان الرسمي معرفة الموقف النهائي لبعض اللاعبين مثل محمد نجيب وهشام محمد وأحمد حمودي وإسلام محارب وناصر ماهر ومحمد شريف وأحمد علاء وباسم علي ومؤمن زكريا.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- شريف إكرامي- علي لطفي

في الدفاع: علي معلول- محمود وحيد- أيمن أشرف- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- محمود متولي- محمد هاني- أحمد فتحي

في الوسط: حسام عاشور- عمرو السولية- حمدي فتحي- أليو ديانج- وليد سليمان- صالح جمعة- رمضان صبحي- محمد مجدي "أفشة"- حسين الشحات- أحمد الشيخ- جيرالدو

في الهجوم: مروان محسن- وليد أزارو- جونيور أجايي- صلاح محسن

ويبدأ الأهلي مشواره في دوري أبطال إفريقيا بملاقاة اطلع برة من جنوب السودان حيث من المفترض أن يقام الذهاب في الـ11 من شهر أغسطس المقبل، على أن يكون لقاء الإياب بين يومي 23 لـ25 من الشهر نفسه.

وطلب اطلع برة بشكل ودي أن تقام المباراتين في مصر.

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