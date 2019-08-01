كلوب: صلاح سيلعب منذ البداية أمام سيتي.. ولكن

ألمح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إلى أنه سيدفع بنجمنا المصري محمد صلاح منذ البداية أمام مانشستر سيتي في مباراة كأس الدرع الخيرية يوم الأحد.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

استعد ليفربول لمواجهة سيتي في الدرع الخيرية بالانتصار على ليون الفرنسي ثلاثية مقابل هدف وديا يوم الأربعاء، المباراة التي شهدت الظهور الأول لمحمد صلاح عقب فترة من الراحة حصل عليها عقب مشاركته في كأس الأمم الإفريقية.

وقال كلوب عن مشاركة صلاح ووربرتو فيرمينو وأليسون في لقاء ويمبلي يوم الأحد: "لا أعرف حتى الآن في هذه اللحظة، يجب أن نرى. هناك فرصة ليشاركوا، نعم. سيشاركون في كل مرة، منذ البداية، لكن ربما لا يمكننا إجراء هذا العدد من التغييرات مثل المباريات الودية".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "علينا أن نرى كيف سيكون رد فعلهم يوم الخميس، فالتدريب الآن لم يعد أعلى كثافة، والآن التدريب يدور حول التفاصيل ونحتاج حقًا إلى إعداد هام للقاء سيتي".

وواصل "تختلف مواجهة مانشستر سيتي عن جميع المواجهات الأخرى التي نلعبها، عليك أن تلعب مباراة ما قبل الموسم ضد سيتي للتحضير لملاقاته رسميا ونحن لم نفعل ذلك!".

واستمر المدرب الألماني "نحن بحاجة إلى التكيف مع ذلك ولكن كل شيء جيد. كانت مباراة ليون من ناحية اللياقة مهمة جدًا جدًا لجميع اللاعبين ومن وجهة نظر نفسية بالطبع أيضًا. نحن جميعًا بشر ونخسر مباريات كرة القدم التي لم نعتد عليها أبدًا، لذلك أنا سعيد حقًا بأننا تمكنا من تغيير ذلك أمام ليون".

والدولي المصري شارك لمدة 45 دقيقة فقط أمام ليون قبل أن يخرج بعد نهاية الشوط الأول في مشاركة شهدت نشاطا ملحوظا وإن افتقد للخطورة (شاهد ملخص اللمسات).

هدف اللقاء الأول سجله ليون بشكل مبكر في الدقيقة الرابعة مستفيدا من خطأ فادح للحارس أليسون بيكر. أليسون حاول الإمساك بكرة سهلة قبل أن تسقط من يديه وتذهب للاعب ليون ليعيقه البرازيلي ويتسبب في ركلة جزاء.

الركلة انبرى لها الهولندي ممفيس ديباي وسددها على يمين أليسون الذي ذهب في الاتجاه المعاكس.

لكن الرد الأحمر لم يتأخر كثيرا وأتى بعدها بـ14 دقيقة. روبيرتو فيرمينو استقبل عرضية من الناحية اليسرى وسدد كرة قوية بيسراه في الشباك مع الدقيقة 18.

الريدز لم يكتفوا بذلك وعادوا لتسجيل هدف آخر بعد 4 دقائق فقط إثر عرضية من الناحية اليمنى فشل يواكيم أندرسون مدافع ليون في التعامل معها ليودعها رأسية في الشباك.

خطورة صلاح ظهرت مع الدقيقة 27 حينما توغل من الناحية اليسرةى وسدد بقوة ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر.

المصري كاد يسجل هدف ثالث لفريقه من انفراد ولكنه فشل في السيطرة على الكرة بالشكل الأمثل ليقطعها الدفاع.

مع الشوط الثاني لم تتغير الوضعية كثيرا واستمرت سيطرة ليفربول على الكرة، والصاعد هاري ويلسون ترجم تلك السيطرة بهدف ولا أروع.

الشاب الإنجليزي تسلم كرة على حدود منطقة الجزاء وقرر أن يصوب كرة صاروخية يسارية سكنت في المقص الأيمن بطريقة رائعة مع الدقيقة 53.

بعد تلك الدقائق تواصل تبادل الهجمات من جانب الفريقين لكن دون خطورة تذكر لتنتهي المباراة على تلك النتيجة.

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