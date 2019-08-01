رسميا - نجم زيمبابوي ينضم إلى أستون فيلا

انضم مارفيلوس ناكامبا نجم منتخب زيمبابوي رسميا لنادي أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسبما أعلن النادي.

ناكامبا لاعب بروج البلجيكي عبر الكشف الطبي بنجاح مع أستون فيلا ووقع على عقود انضمامه للنادي.

لم يعلن النادي عن قيمة الصفقة لكن تقارير عديدة أفادت أنها ستكلف النادي الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز نحو 11 مليون جنيه استرليني.

الصفقة هي رقم 13 لأستون فيلا هذا الصيف، فقد نجح النادي مؤخرا في ضم لاعبنا المصري محمود حسن "تريزيجيه" ودوجلاس لويز من مانشستر سيتي.

وبذلك انضم جناح منتخب مصر لمواطنه أحمد المحمدي الذي يلعب مع أستون فيلا منذ 2017.

دين سميث المدير الفني لأستون فيلا والمدير الرياضي خيسوس جارسيا كانا في مصر مؤخرا لمشاهدة تريزيجيه وهو يلعب لمنتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية، ويبدو أنهما شاهدا ناكامبا الذي لعب في المجموعة التي تضم الفراعنة.

وأنهي تريزيجيه الموسم المنصرم من الدوري التركي بتسجيل 9 أهداف وصناعة مثلها، مما يجعله مساهما في 34% من أهداف قاسم باشا الـ53 المسجلة هذا الموسم بالمسابقة.

تريزيجيه يمتلك رقما رائعا جديدا، إذ شارك في كل المباريات الـ34 لـ قاسم باشا، بل خاضها كاملة جميعها باستثناء مباراتين عندما تم استبداله في الدقيقة الأخيرة.

اللاعب السابق لنادي أندرلخت البلجيكي شارك في 71 مباراة وسجل 25 هدفا وصنع 18 لزملائه في جميع المسابقات خلال آخر موسمين.





















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