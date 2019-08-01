رسميا - نجم زيمبابوي ينضم إلى أستون فيلا

الخميس، 01 أغسطس 2019 - 12:19

كتب : FilGoal

مارفيلوس ناكامبا

انضم مارفيلوس ناكامبا نجم منتخب زيمبابوي رسميا لنادي أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسبما أعلن النادي.

ناكامبا لاعب بروج البلجيكي عبر الكشف الطبي بنجاح مع أستون فيلا ووقع على عقود انضمامه للنادي.

لم يعلن النادي عن قيمة الصفقة لكن تقارير عديدة أفادت أنها ستكلف النادي الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز نحو 11 مليون جنيه استرليني.

أخبار متعلقة

كلوب: صلاح يمكنه الركض طوال اليوم.. وهذا يساعدنا كثيرا الصفقة رقم 12.. رسميا - أستون فيلا يضم حارس بيرنلي كلوب: صلاح سيلعب منذ البداية أمام سيتي.. ولكن زيدان عن لعب بيل للجولف: سأرى الأمر حين أعود لمدريد

الصفقة هي رقم 13 لأستون فيلا هذا الصيف، فقد نجح النادي مؤخرا في ضم لاعبنا المصري محمود حسن "تريزيجيه" ودوجلاس لويز من مانشستر سيتي.

وبذلك انضم جناح منتخب مصر لمواطنه أحمد المحمدي الذي يلعب مع أستون فيلا منذ 2017.

دين سميث المدير الفني لأستون فيلا والمدير الرياضي خيسوس جارسيا كانا في مصر مؤخرا لمشاهدة تريزيجيه وهو يلعب لمنتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية، ويبدو أنهما شاهدا ناكامبا الذي لعب في المجموعة التي تضم الفراعنة.

وأنهي تريزيجيه الموسم المنصرم من الدوري التركي بتسجيل 9 أهداف وصناعة مثلها، مما يجعله مساهما في 34% من أهداف قاسم باشا الـ53 المسجلة هذا الموسم بالمسابقة.

تريزيجيه يمتلك رقما رائعا جديدا، إذ شارك في كل المباريات الـ34 لـ قاسم باشا، بل خاضها كاملة جميعها باستثناء مباراتين عندما تم استبداله في الدقيقة الأخيرة.

اللاعب السابق لنادي أندرلخت البلجيكي شارك في 71 مباراة وسجل 25 هدفا وصنع 18 لزملائه في جميع المسابقات خلال آخر موسمين.

طالع أيضا

الأهلي يقيد 26 لاعبا في قائمته الإفريقية

المصري يضم مهاجم فاركو

صالح جمعة: أتمنى انتقال شقيقي إلى الزمالك

أفشة: حققت حلمي بالانتقال إلى الأهلي

ديانج: كوليبالي نصحني بالانضمام للأهلي

محمد إبراهيم ينتقل إلى مصر للمقاصة

أستون فيلا مارفيلوس ناكامبا تريزيجيه أحمد المحمدي

نرشح لكم

أخر الأخبار

في الجول يوضح أزمة قيد أوناجم مع الزمالك.. سبب مغربي وخطوتان منتظران 7 دقيقة | مصر
رسميا - ثالث الصفقات.. ميلان يضم رافائيل لياو 13 دقيقة | أوروبا
آس: ريال مدريد يواجه أسوأ فترة تحضيرية منذ 1980 27 دقيقة | أوروبا
تعديل مواعيد عدة مباريات في الدوري الإنجليزي بأكتوبر.. قمة يونايتد وليفربول الأبرز 42 دقيقة | أوروبا
محمد نجيب إلى الجونة 48 دقيقة | مصر
آس: رونالدو مُعرض للسجن في كوريا الجنوبية 57 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من بيراميدز لـ في الجول: النادي لا يمانع بيع أي لاعب إلا أربعة 2 في الجول يكشف.. خطوة تفصل أفشة عن الانضمام لـ الزمالك في صفقة تبادلية 3 ملف - تقديم صفقات الزمالك الجديدة وإعلان موقف شيكابالا ومصطفى محمد 4 مصدران من بيراميدز والأهلي يكشفان لـ في الجول جديد انتقال أفشة.. صفقة تبادلية في الأفق وساعات حاسمة

قد ينال إعجابك