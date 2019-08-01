أمير مرتضى: اتحاد الكرة جامل الأهلي.. واضطررت لـ "قصف الجبهة"

يرى أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك إن الموسم المنصرم من الدوري المصري الممتاز افتقد معايير العدل والنزاهة وتكافؤ الفرص.

وقال أمير عبر قناة المحور:"لا توجد مسابقة في العالم تستمر سنة، ولن نجد ناديا تتأجل له 13 مباراة في الدور الأول، لذا قلت إن بيراميدز ينافس الزمالك لأننا لعبنا 13 أو 14 مباراة، بينما لعب الأهلي 3 مباريات فقط".

وأضاف "الأرجنتين فازت بكأس العالم بلمسة يد مارادونا واللقب احتسب لهم، لا جدوى للكلام بل أبارك للمنافس، أتحدث في نظام مسابقة، أتمنى أن تتواجد 5 أندية على مستوى الأهلي والزمالك، لا أريد أن يقال عندما أفوز ببطولة لأن الأهلي ضعيف أو لم يدعم صفوفه والعكس صحيح، بل أريد قوة الأهلي والزمالك وبيراميدز".

وأشار "صراع 10 أندية على الهبوط دليل على فشل مسابقة الدوري، وعندما بدأت العمل العام سعيت لأكون مدرسة مختلفة ولا أتكلم بغرض قصف الجبهة، لكن اضطررت لذلك لأنني لست فريقا لشركة بل لدينا جماهير تنتظر الرد ولاعبون يحتاجون لدعم ويشعرون بأن من يعملون معهم يحمونهم، هذه الأمور تصنع الفارق".

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وواصل "أريد أن يكون المكسب في الملعب فقط، في النهاية الأهلي توج بالدوري 41 والزمالك لديه 12 لقبا، مكانة الناديين محفوظة، ولا نتحدث كم بطولة صحيحة أو خاطئة".

وأقر أمير مرتضى "في الكونفدرالية لم نكن الأفضل بل الفريق الأكثر توفيقا في بعض المواقف، ومشوارنا في البداية كان متذبذبا، يمكن أن نكون أكثر فريق ركز في نهاية المشوار. ربما لو كنا واجهنا فريقا أضعف من النجم الساحلي لما تأهلنا للنهائي".

وكرر أمير مرتضى "لا توجد مسابقة ناجحة تستمر سنة، أو مباريات الدور الأول تؤجل للدور الثاني لحين قيد لاعبين تخوض المؤجلات في الدور الثاني وننتظر لكي تتم صفقات ويتم التعاقد مع مدرب جديد. مثلا الزمالك سيلعب مباراة في دوري أبطال إفريقيا يوم 11 أغسطس ولا يوجد مدير فني حاليا، هل سيؤجل الاتحاد الإفريقي مباراتنا ضد الفريق الصومالي لحين تعاقد الزمالك مع مدرب؟ اتحاد الكرة المصري فعل ذلك".

وأردف المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك "أتطلع لمسابقة نظيفة، لقد أصبت بإحباط ليس بسبب خسارة اللقب بل الظروف الاستثنائية الناتجة عن حل اتحاد الكرة والقرارات المفاجئة مثل إغلاق باب القيد يوم 31 يوليو وإلغاء قائمة انتظار ومسابقة مواليد 97 والسماح بقيد 30 لاعبا في القائمة، هناك لاعبون سيكونون بلا ناد، وهناك واعدون مثل كماتشو ومحمود حسن لا مكان لهم، ليس لقرار التضحية بهم لحساب آخرين بل لإلغاء المسابقة وإغلاق القيد على 30 لاعبا".

وأشار في ختام تصريحاته "طوال السنة صرحت بأننا نتعامل مع الأمر الواقع ومن يريد البطولة لا يشتكي، وأتمنى أن تقدر الجماهير هذه الأوضاع".

وخسر الزمالك لقب الدوري بفارق ثمان نقاط عن الأهلي بعد موسم استمر 362 يوما.











































































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