لماذا لم ينجح الزمالك، حتى الآن، في قيد مهاجمه الجديد محمد أوناجم في قائمته الإفريقية؟ ما سبب الأزمة وهل من الممكن حلها؟ أسئلة يُجيب عنها FilGoal.com.

الزمالك استقر على قيد 28 لاعبا في قائمته الإفريقية الأولى للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا. قائمة شهدت حضور محمود عبد المنعم "كهربا" وغياب أوناجم بسبب أزمة في قيده.(طالع التفاصيل)

فما هي أزمة قيد أوناجم؟

FilGoal.com تواصل مع مصدر مسؤول داخل الاتحاد الإفريقي (كاف) ليوضح ما حدث، ليقول: "في البداية لا يوجد ما يُسمى تعطل في نظام القيد. هذا لم يحدث".

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه "الزمالك لم ينجح في قيد أوناجم لأن اللاعب كان مقيدا بالفعل في قائمة الوداد المغربي، ومن هنا جاء رفض "السيستم" لقيد اللاعب في قائمة الزمالك".

وأشار "مسؤولو الزمالك تواصلوا وقتها مباشرة مع مسؤولي كاف لمعرفة سبب عدم قيد أوناجم، ليخبرونا بأنهم لم ينجحوا في قيد اللاعب بسبب خطأ في النظام".

وأشار "مسؤولو كاف طلبوا من الزمالك إرسال كل الأوراق الخاصة باللاعب، وبعد الإطلاع عليها اتضحت الأزمة وتم إخطار الزمالك بذلك. بطاقة أوناجم بتاريخ 1 أغسطس".

لماذا اسم أوناجم في قائمة الوداد الإفريقية حتى الآن؟

علم FilGoal.com أن أوناجم مُقيد في قائمة الوداد الإفريقية حتى 1 أغسطس 2019، بينما تنتهي فترة القيد الإفريقية الأولى يوم 31 يوليو الماضي، وبالتالي لم ينجح الزمالك في قيد اللاعب.

موقف الوداد بقيد أوناجم حتى الأول من شهر أغسطس كان تحسبا لقرار إعادة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الفريق المغربي والترجي التونسي.

إذا هناك أزمة في بطاقة أوناجم، فلماذا قًيد اللاعب بشكل طبيعي في قائمة الزمالك المحلية؟

ابتعدنا عن الاتحاد الإفريقي، لنتواصل مع مسؤول رفيع المستوى داخل اتحاد الكرة المصري ليشرح لنا الموقف.

وتحدث مصدر مسؤول في اتحاد الكرة لـFilGoal.com قائلا: "بطاقة أوناجم وصلت بالفعل يوم الأربعاء وتم قيد اللاعب بشكل طبيعي في قائمة الزمالك المحلية".

وفسر "فترة القيد المحلية الأولى ممتدة حتى الـ 28 من شهر أغسطس الجاري، ومن هنا تم قيد أوناجم بشكل طبيعي مع الزمالك، لعدم نهاية الوقت المحدد للقيد المحلي حتى اللحظة".

وواصل "إذا طلب الزمالك مساندتنا في حديثه مع مسؤولي الكاف لحل أزمة عدم قيد اللاعب إفريقيا، سنفعل ذلك بكل تأكيد. الزمالك فريق مصري ويُمثل اسم مصر مثل باقي الأندية المصرية في المحافل الإفريقية وسنسانده وندعمه إذا احتاج ذلك".

ما الحل الآن؟

إذا كيف يُفكر الزمالك الآن لحل الأزمة وقيد أوناجم؟ هذا أيضا ما علمه FilGoal.com.

الزمالك يستعد للتحرك في اتجاهين مختلفين والسبب واحد وهو قيد أوناجم في القائمة الإفريقية.

مصدر مسؤول داخل إدارة نادي الزمالك كشف لـFilGoal.com "نحن الآن في حالة تواصل مستمر مع مسؤولي الوداد المغربي الذين يرغبون أيضا في مساعدة الزمالك في أزمة قيد أوناجم".

وتابع "وفي نفس الوقت سنتواصل مع مسؤولي اتحاد الكرة ولجنة شؤون اللاعبين من أجل الوصول لحل في النهاية مع الاتحاد الإفريقي".

الزمالك يسعى للحصول على استثناء من الاتحاد الإفريقي يسمح له بقيد أوناجم بعد ساعات قليلة من غلق باب القيد الإفريقي، مستندا على موقف الوداد المساند له وكذلك موقف اتحاد الكرة.

وفي حالة عدم نجاح الزمالك في النهاية في حل الأزمة، سيفتقد جهود أوناجم في مواجهتي الدور التمهيدي الأول أمام ديكاداها الصومالي، ثم مواجهة الدور التالي في المسابقة الإفريقية.

ويلعب الزمالك أمام ديكاداها ذهابا أحد أيام 9 أو 10 أو 11 من شهر أغسطس، قبل مواجهة الإياب أحد أيام 23 أو 24 أو 25 من نفس الشهر.

وسيواجه الزمالك، في حالة انتصاره على ديكاداها، الفائز من لقاء LPRC أويلرز الليبيري أمام جينيراسيون فوت السنغالي.

وتقام مباراة الذهاب خارج مصر أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، بينما لقاء العودة يقام في مصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من نفس الشهر.











































































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