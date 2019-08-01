المصري يضم مهاجم فاركو

الخميس، 01 أغسطس 2019 - 00:39

كتب : أيمن عيد

محمد زكريا شيكا

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية اتفاقه على ضم محمد زكريا "شيكا" مهاجم فاركو.

وأعلن المصري ضم اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية الشراء النهائي لمدة 4 مواسم حتى 2023.

واتفقت إدارة المصري متمثلة في محمد الخولي نائب رئيس مجلس الإدارة وعدنان حلبية عضو المجلس، مع إدارة فاركو على ضم اللاعب هذا الموسم على سبيل الإعارة مع نية الشراء لمدة 4 مواسم.

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وجاء تعاقد المصري مع محمد شيكا مهاجم فاركو مقابل 2.5 مليون جنيه في حالة رغبة النادي البورسعيدي في التعاقد مع اللاعب عقب نهاية الموسم وتفعيل بند الشراء لمدة 4 مواسم.

ويبلغ شيكا من العمر 26 عاما وهو من ناشئي الإسماعيلي قبل أن ينتقل لصفوف كهرباء الإسماعيلية والإنتاج الحربي الذي نجح معه في الصعود للدوري الممتاز قبل أن يلعب للشرقية الدخان وأخيرا فاركو.

وكانت قد تمت إعارة شيكا إلى صفوف إنبي.

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