كلوب: صلاح يمكنه الركض طوال اليوم.. وهذا يساعدنا كثيرا

لم يتعجب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بمستوى اللياقة البدنية الذي عاد به نجمنا المصري محمد صلاح من إجازته الصيفية، وذلك بعد مشاركته أمام ليون وديا يوم الأربعاء.

استعد ليفربول لمواجهة سيتي في الدرع الخيرية بالانتصار على ليون الفرنسي ثلاثية مقابل هدف وديا يوم الأربعاء، المباراة التي شهدت الظهور الأول لمحمد صلاح عقب فترة من الراحة حصل عليها عقب مشاركته في كأس الأمم الإفريقية.

وقال كلوب عما إذا كان قد فوجئ بمدى استعداد اللاعبين العائدين: "لا.. أعتقد أن صلاح لائق بدنيًا بشكل طبيعي ويمكنه الركض طوال اليوم، وهو ما يساعدنا بالطبع".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "محمد يفتح الملعب، ويمكنه لعب كرة قدم أكثر، ليس دائمًا بين الخطوط، إذا كنت تقوم من وقت لآخر بلعب الكرة طولية خلف خط الدفاع، فإن صلاح يقدم هذا الدعم الجيد والذي يعد مهمًا للغاية بالنسبة لنا".

وواصل المدرب الألماني "فيرمينو أيضا يلعب بين الخطوط وفي الصندوق، متواجد دائمًا، وهو مهم حقًا".

وأوضح كلوب "لقد قام هاري ويلسون بعمل جيد حقًا في الشوط الأول وسجل هدفًا رائعًا".

وأشار "كان هناك الكثير من العروض الجيدة من معظم اللاعبين، بدا الأولاد ثابتين حقًا، ومنضبطين، لقد رأيت أنهم لعبوا معًا بالفعل عدة مرات وكيف ينسجمون جيدًا مع هذا التكوين، لذلك كان جيدًا أيضًا".

وأتم "أنا سعيد بالطبع لكنني أعلم أنه يتعين علينا أن نلعب مباراة كبيرة أمام سيتي. لكن كما قلت، لقد كانت مباراة ليون خطوة في الاتجاه الصحيح وأنا سعيد بذلك".

وخسر ليفربول 3 مباريات ودية من أصل 4 لعبها خارج إنجلترا استعدادا للموسم الجديد على يد بروسيا دورتموند وإشبيلية ونابولي، علما بأن الفريق تعادل مع سبورتنج لشبونة، وذلك قبل الفوز على ليون.

والدولي المصري شارك لمدة 45 دقيقة فقط أمام ليون قبل أن يخرج بعد نهاية الشوط الأول في مشاركة شهدت نشاطا ملحوظا وإن افتقد للخطورة (شاهد ملخص اللمسات).

هدف اللقاء الأول سجله ليون بشكل مبكر في الدقيقة الرابعة مستفيدا من خطأ فادح للحارس أليسون بيكر. أليسون حاول الإمساك بكرة سهلة قبل أن تسقط من يديه وتذهب للاعب ليون ليعيقه البرازيلي ويتسبب في ركلة جزاء.

الركلة انبرى لها الهولندي ممفيس ديباي وسددها على يمين أليسون الذي ذهب في الاتجاه المعاكس.

لكن الرد الأحمر لم يتأخر كثيرا وأتى بعدها بـ14 دقيقة. روبيرتو فيرمينو استقبل عرضية من الناحية اليسرى وسدد كرة قوية بيسراه في الشباك مع الدقيقة 18.

الريدز لم يكتفوا بذلك وعادوا لتسجيل هدف آخر بعد 4 دقائق فقط إثر عرضية من الناحية اليمنى فشل يواكيم أندرسون مدافع ليون في التعامل معها ليودعها رأسية في الشباك.

خطورة صلاح ظهرت مع الدقيقة 27 حينما توغل من الناحية اليسرةى وسدد بقوة ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر.

المصري كاد يسجل هدف ثالث لفريقه من انفراد ولكنه فشل في السيطرة على الكرة بالشكل الأمثل ليقطعها الدفاع.

مع الشوط الثاني لم تتغير الوضعية كثيرا واستمرت سيطرة ليفربول على الكرة، والصاعد هاري ويلسون ترجم تلك السيطرة بهدف ولا أروع.

الشاب الإنجليزي تسلم كرة على حدود منطقة الجزاء وقرر أن يصوب كرة صاروخية يسارية سكنت في المقص الأيمن بطريقة رائعة مع الدقيقة 53.

بعد تلك الدقائق تواصل تبادل الهجمات من جانب الفريقين لكن دون خطورة تذكر لتنتهي المباراة على تلك النتيجة.

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