البدري: لم أوقع على عقود تدريب الزمالك.. النادي أحق بأبنائه

نفى حسام البدري رئيس إدارة الكرة السابق في نادي بيراميدز توقيعه على عقود تدريب الزمالك.

وأصدر حسام البدري بيانا رسميا أشار من خلاله إلى "تداول في الأيام الأخيرة خلال وسائل الإعلام المختلفة أمور خاصة بتوقيعي على عقود تدريب الزمالك، وأكد أن هذا لم يحدث".

وأضاف في البيان الذي حصل FilGoal.com على نسخة منه "اندهشت من كمية الأخبار البعيدة عن الواقع".

وواصل "إذا تم مراجعة تصريحاتي السابقة بخصوص ترشيحي لتدريب الزمالك والذي أكدت وصرحت أن الثنائي الأهلي والزمالك أحق بأبنائه، وإنني أعيد وأكرر ذلك".

وواصل "أؤكد أنني لم أوقع لنادي الزمالك وأن ترشيح اسمي لفريق كبير مثل الزمالك شرف ووسام لي، هذا بالإضافة إلى أنني أكن كل التقدير إلى رئيس مجلس إدارة الزمالك ودائما ما قلت أنه يسعدني أن تأتي الإشادة بي من رئيس كيان كبير كنادي الزمالك".

وأتم "ويبقى أن أؤكد أني أرجو من الجميع تحري الدقة والحقيقة".

واعتذر البدري عن عدم الاستمرار في مهمته لإدارة النادي موجها خالص شكره للجميع على الفترة التي قضاها داخل النادي. (طالع التفاصيل)

وأرجع البدري قراره إلى رغبته في العودة للتدريب، بعدما قاد الأهلي للتتويج بلقب الدوري في أخر مهامه التدريبية.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن تواجد البدري ضمن 5 مرشحين لقيادة منتخب مصر خلفا لخافيير أجيري، مع حسن شحاتة المدير الفني التاريخي للفراعنة، وحسام حسن مدرب سموحة الحالي، وأحمد حسام "ميدو" مدرب مصر للمقاصة الحالي، وإيهاب جلال مدرب المصري الحالي.

وتحدث مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك مع FilGoal.com ليكشف وجود اسم حسام البدري ضمن المرشحين لتدريب الزمالك. (طالع التفاصيل)

رئيس الزمالك تحدث عن يوم الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى " ذا أردت التعاقد مع حسام البدري فأنني سأفعل ذلك. لا أخاف أي أحد، ولكنني لم أعقد أي جلسة معه حتى الآن". (طالع التفاصيل)

وتوج البدري خلال مشواره التدريبي مع الأهلي ببطولة الدوري 3 مرات، بالإضافة إلى دوري أبطال إفريقيا 2012 قبل خسارة نهائي 2017.

كما فاز البدري ببطولة كأس مصر، وبطولة للسوبر الإفريقي، بالإضافة إلى بطولة للسوبر المصري.

ولم تكن مسيرة البدري مع منتخب مصر الأوليمبي بنفس النجاح، حيث فشل في التأهل بالفراعنة لأوليمبياد ريو دي جانيرو 2016.

اقرأ أيضا:

مصدر في الأهلي لـ في الجول: لم يصلنا أي عروض لـ الشناوي.. و3 شروط للاستغناء عنه

إيناسيو بعد ضم كهربا: لجأنا إلى الأجانب لضعف الميزانية.. وتركت اللاعبين للموت في الملعب

حارس بتروجت لـ في الجول: المفاوضات تمت بنجاح مع الزمالك.. شرف لي ارتداء قميص الفريق

قائمة الزمالك – أحداد يتواجد رغم الرحيل.. وغياب حازم إمام أمام الأهلي

عاشور يوضح سبب بكائه بعد التتويج.. ويعلنها: هذا الدوري الأغلى في تاريخي