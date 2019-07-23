رئيس الزمالك: لم أعقد أي جلسة مع البدري حتى الآن.. ولا أخاف التعاقد معه

نفى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عقد أي جلسة مع حسام البدري حتى الآن من أجل تولي الأخير مسؤولية تدريب الفريق الأبيض.

FilGoal.com كشف في وقت سابق تواصل مسؤولو الزمالك مع البدري دون عقد أي جلسة معه ودون تقديم أي عروض رسمية حتى اللحظة. (طالع التفاصيل)

وقال رئيس الزمالك ردا على عقده جلسة مع البدري: "أقسم بالله لم أعقد أي جلسة مع حسام البدري".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة المحور "لم أر البدري حتى الآن ولم أعقد معه أي جلسة".

وواصل "لن أتحدث في ملف المدرب الآن لأن الدوري لم ينته. الزمالك يمتلك فرصة التتويج بالدوري لأنه من الوارد تعثر الأهلي وبعدها فوز الزمالك على الإسماعيلي وفي القمة والتتويج بالدوري".

وتابع "إذا أردت التعاقد مع حسام البدري فأنني سأفعل ذلك. لا أخاف أي أحد وإذا أردت التعاقد معه سنفعل ذلك".

وكرر "لن أتحدث الآن في ملف المدرب أو ملف من سيرحل من صفوف الزمالك حتى نهاية الدوري".

واعتذر البدري عن عدم الاستمرار في مهمته لإدارة النادي موجها خالص شكره للجميع على الفترة التي قضاها داخل النادي. (طالع التفاصيل)

وأرجع البدري قراره إلى رغبته في العودة للتدريب، بعدما قاد الأهلي للتتويج بلقب الدوري في أخر مهامه التدريبية.

وتوج البدري خلال مشواره التدريبي مع الأهلي ببطولة الدوري 3 مرات، بالإضافة إلى دوري أبطال إفريقيا 2012 قبل خسارة نهائي 2017.

كما فاز البدري ببطولة كأس مصر، وبطولة للسوبر الإفريقي، بالإضافة إلى بطولة للسوبر المصري.

ولم تكن مسيرة البدري مع منتخب مصر الأوليمبي بنفس النجاح، حيث فشل في التأهل بالفراعنة لأوليمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن تواجد البدري ضمن 5 مرشحين لقيادة منتخب مصر خلفا لخافيير أجيري، مع حسن شحاتة المدير الفني التاريخي للفراعنة، وحسام حسن مدرب سموحة الحالي، وأحمد حسام "ميدو" مدرب مصر للمقاصة الحالي، وإيهاب جلال مدرب المصري الحالي.

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